Com dores na panturrilha, Bruno Henrique é dúvida no Santos

Foto: Ivan Storti / Santos FC

O atacante Bruno Henrique fez exames de imagem na noite da última sexta-feira (13) que não constatou nenhuma lesão na coxa direita do atleta do Peixe. No entanto, ele sente forte dores na panturrilha esquerda e segue como dúvida para a partida do Santos contra o Vitória, na segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 27 será acompanhado pelos médicos do clube para saber se poderá entrar em campo ou não, contra o time baiano. Enquanto o elenco treinou normalmente, Bruno Henrique fez um trabalho regenerativo na fisioterapia do Santos na sexta-feira (13) e também neste sábado (14).

Caso o atleta não possa jogar, o técnico Levir Culpi terá três opções para o lugar do atacante. São elas, Thiago Ribeiro, Kayke ou Vladimir Hernández para compor o ataque do Peixe junto com Ricardo Oliveira e Copete.

Bruno Henrique é o artilheiro do Peixe na temporada somando 16 gols, sendo que, no Campeonato Brasileiro, ele marcou seis gols. E também somou dez assistência, na temporada.