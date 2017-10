Santos empata com Vitória e perde a chance de diminuir diferença pro líder

Na noite desta segunda-feira (16), Santos e Vitória empataram por 2 a 2, no estádio Pacaembu, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória teve duas vezes na frente no placar, mas levou o empate do Peixe.

Com o resultado, o Santos perdeu a chance de diminuir a diferença para o Corinthians, e caiu para terceira posição, com 49 pontos. O Vitória, com o empate, segue fora da zona do rebaixamento. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, enquanto o Vitória só volta a campo, contra o Atlético-PR, no Barradão.

Vitória sai na frente mas cede o empate

O Santos que estava jogando em casa e precisava da vitória para encostar na liderança, começou pressionando. Aos nove minutos, Copete tabelou com Matheus Jesus e finalizou por cima do gol.

Mas foi o Vitória quem abriu o placar. Neilton roubou a bola de Copete no meio-campo e armou o contra-ataque do Vitória. O camisa 10 tocou para Tréllez, que deixou para Fillipe Souto. O volante rolou para David, que driblou Vanderlei e mandou para o fundo do gol.

O Vitória quase ampliou com Uillian Correia. Ele mandou uma bomba de fora da área, e Vanderlei fez uma bela defesa salvando o Santos. Na sequência, o Santos empatou com Jean Mota. Zeca recebeu de Lucas Lima na esquerda, cruzou na área, e Jean Mota ganhou no alto para igualar o placar.

Após o gol, o Vitória pressionou o Santos tentando desempatar o placar. Yago bateu colocado de fora da área, e Vanderlei fez uma bela defesa. Na sequência, Yago cruzou de três dedos, Ramon ganhou no alto e a bola passou muito perto do gol.

Wallace Reis bota o Vitória na frente mas Ramon marca contra empatando a partida

Na segunda etapa, o Santos voltou pressionando atrás da virada. Primeiro com Lucas Lima, o meia recebeu de David Braz, arriscou de longe, mas a bola foi para fora. Aos seis minutos, depois de uma bela troca de passes, Copete cruzou na cabeça de Ricardo Oliveira, e Caíque fez uma grande defesa. No rebote, a bola sobrou no pé do atacante que mandou para fora.

O Vitória respondeu com dois lances de perigo. O Santos se atrapalhou na saída de bola, e o Vitória aproveitou para sair no contra-ataque. David cruzou na área e Neilton mandou uma bomba no travessão. Na sequência, Wallace Reis recebeu na área e finalizou rasteiro, para uma bela defesa de Vanderlei.

Aos 19 minutos, Neilton cruzou na cabeça de Wallace Reis, que sozinho na área, cabeceou para o fundo do gol. Mas cinco minutos depois, Daniel Guedes cruzou na área, Serginho furou e Ramon mandou para o próprio gol, empatando o jogo.