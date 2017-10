Bruno Henrique segue fora, e Santos divulga lista com 21 relacionados para enfrentar o Sport

Foto:Ivan Storti/Santos FC

O técnico Levir Culpi relacionou 21 atletas do Peixe para enfrentar o Sport, às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira (19), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zeca e Kayke, que poderiam ser barrados por questões extracampo, foram relacionados com o grupo. Ainda sem condições de jogo, Bruno Henrique segue vetado pelo departamento médico.

Publicação de Zeca após o empate contra o Vitória (Foto: Reprodução/Instagram)

O lateral-esquerdo Zeca, correu risco de ficar fora da lista de relacionados por publicação polêmica em uma rede social e apagou em seguida, atleta corre o risco de ficar no banco de reservas.

Reserva de Ricardo Oliveira, Kayke está descontente com sua situação no Santos, sabe que não deve ficar no Peixe em 2018 e correu risco de ser barrado, mas foi relacionado.

Bruno Henrique e Renato seguem de fora. O volante, já se recuperou do edema no tornozelo e participou normalmente do treino desta terça-feira, foi preservado pela comissão técnica. Enquanto, Bruno Henrique ainda sente dores na panturrilha esquerda e segue sendo desfalque do Peixe.

Victor Ferraz está em processo final de recuperação de uma forte lombalgia. O camisa 4 já realizou treinos físicos nos gramados do CT Rei Pelé, mas segue de fora.

Vladimir Hernández também não viajou para Pernambuco. O atleta foi liberado pela comissão técnica por problemas pessoais. Já Leandro Donizete e Thiago Ribeiro não foram convocados por opção da comissão técnica.

Provável Santos: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca (Orinho); Vecchio (Serginho), Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Jean Mota e Ricardo Oliveira.

Veja a lista dos 21 relacionados:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Caju, Daniel Guedes, Orinho e Zeca

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Meias: Vecchio, Jean Mota, Lucas Lima, Matheus Jesus, Matheus Oliveira, Serginho e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Copete, Kayke, Lucas Crispim e Ricardo Oliveira