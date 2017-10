Santos empata com Sport e desperdiça chance de se aproximar do líder Corinthians

Na noite desta quinta-feira (20), Sport e Santos empataram por 1 a 1, no estádio Ilha do Retiro, em Recife, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe abriu o placar logo cedo com Ricardo Oliveira, mas levou o empate no final da partida com gol de Rogério.

Com o resultado, o Sport subiu uma posição, passando o São Paulo, o Leão está com 35 pontos. Enquanto o Peixe, com o empate, perdeu a chance de diminuir a diferença para o líder Corinthians, e caiu para a quarta posição. Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Atlético-PR, na Arena da Baixada, enquanto o Alvinegro, recebe o Atlético-GO, na Vila Belmiro.

Ricardo Oliveira abre o placar cedo para o Peixe

O Santos começou a partida pressionando. Logo no primeiro minuto de partida, Lucas Lima lançou Ricardo Oliveira, que ajeitou e bateu de esquerda, Magrão fez uma bela defesa mandando para escanteio. Dois minutos depois, Ricardo Oliveira recebeu lançamento de Jean Mota, ganhou na corrida de Durval e bateu de esquerda, rasteiro. A bola passou por baixo de Magrão e foi para o fundo do gol.

Aos 13 minutos, o Sport quase empatou a partida. Osvaldo bateu falta da direita, Rithely desviou de cabeça, e Vanderlei fez uma grande defesa. Aos 34', foi a vez do Santos chegar com perigo. Matheus Jesus roubou a bola na defesa e partiu sozinho para o ataque. Ele chegou perto da área, viu o Magrão adiantando e bateu por cobertura. A bola passou por cima.

No final do primeiro tempo, Vanderlei salvou o Santos de levar o empate com duas grandes defesas. Primeiro aos 34', Diego Souza driblou dentro da área do Santos e bateu rasteiro, de esquerda, e o goleiro se esticou evitando o empate. Depois, em jogada do Sport pela direita, a bola chegou na área, Lucas Veríssimo vacilou, e ela sobrou para André. Vanderlei saiu do gol e com os pés afastou a bola.

Sport pressiona em todo segundo tempo, e no final da partida Rogério marca para empatar



Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife



No inicio da segunda etapa, o Santos quase ampliou. Lucas Lima fez um belo lançamento para Ricardo Oliveira, que ia ficar de cara com Magrão mas o goleiro chegou antes que o atacante. O Sport quase arrancou o empate aos 21 minutos. Diego Souza lançou Osvaldo na área, Lucas Veríssimo afastou mal, a bola sobrou para Juninho, que na cara do gol, bateu para fora.

O Sport pressionou o Peixe atrás do empate. Em cobrança de falta, Diego Souza bateu com força no canto de Vanderlei, que bem posicionado, fez uma boa defesa. Um minuto depois, Henríquez arriscou de muito longe e quase surpreendeu Vanderlei, que defendeu com uma das mãos.

De tanto pressionar, o Sport conseguiu o empate. Em mais uma bola cruzada na área do Peixe. Dessa vez de Rogério, ela enganou todo mundo e foi direto para o gol de Vanderlei. O Santos teve a chance de desempatar aos 43 minutos. Vecchio deu um belo passe para Kayke, que saiu sozinho na cara de Magrão. Com o gol aberto, o atacante conseguiu mandar para fora