Com retorno de Renato, Santos enfrenta Atlético-GO na Vila Belmiro

Após o empate por 1 a 1 contra o Sport na última quinta-feira (19) na Ilha do Retiro, o Peixe volta a campo neste domingo (22), na Vila Belmiro, contra o Atlético-GO, às 17h em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado do confronto anterior fez com que a equipe alvinegra caísse na tabela, chegando a quarta colocação com 50 pontos.

O Santos perdeu inúmeras possibilidades de se aproximar ainda mais do líder Corinthians na tabela, mas não soube aproveitar as chances. Essa queda de rendimento provocou a ira da torcida santista que recebeu a deleção no aeroporto com muitos protestos.

Na equipe santista, a principal novidade é o retorno de Renato, que após ficar sete jogos fora se recuperando de contusão, voltará a ser opção para Levir Culpi. Alison, que estava suspenso também pode ser opção para o treinador. Bruno Henrique continua fora e é o principal desfalque da equipe.

A provável escalação santista tem Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Matheus Jesus (Alison) e Lucas Lima; Jean Mota, Copete (Serginho) e Ricardo Oliveira.

Atlético-GO

O rubro-negro, lanterna do campeonato com 26 pontos, apesar da situação ruim na tabela, conta com o bom retrospecto em partidas fora de casa para vencer o Peixe. A equipe terá como novidades os retornos de William Alves e Ronaldo.

A provável escalação tem Marcos; Jonathan, Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho, Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Walter.

Arbitragem

O trio de arbitragem será formado por Pericles Bassols Pegado Cortez apitando a partida, auxiliado por Clovis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite (todos de PE).