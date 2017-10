Jogo Santos x Atlético-GO AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 30ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. DISPUTADA NO ESTÁDIO DA VILA BELMIRO EM SANTOS

ÁRBITRO: Pericles Bassols Pegado Cortez , auxiliado por Clovis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite. Trio do Estado do Pernambuco

Fique ligado! O duelo entre Santos x Atlético-GO ao vivo acontece nesta Domingo às 17h00 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

No primeiro turno as duas equipes empatam por 1 a 1 jogando em goiada. Gol do Santos foi marcado por Thiago Maia que foi negociado no meio do ano e gol do dragão foi marcado pelo Andrigo

Desfalque do Dragão: Niltinho (Suspenso)

Provável Atlético-GO (4-5-1): Marcos; Jonathan, Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho, Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Walter.

Jogando como visitante equipe tem uma campanha fora da zona de rebaixamento, foram 14 jogos; com quatro vitórias, dois empates e oito derrotas.

Atlético-GO é o último colocado do campeonato, dragão está a sete pontos de sair da zona de rebaixado. A cada rodada que passa situação vai ficando mais complicada. Equipe não ganha a três partidas e na última jogando em casa perdeu para o Vasco por 1 a 0.

Desfalque do Peixei: Vecchio (suspenso); Bruno Henrique, Victor Ferraz , Gustavo Henrique, Matheus Ribeiro, Léo Cittadini e Vitor Bueno (Machucado)

Provável Santos (4-3-3): Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Matheus Jesus e Lucas Lima; Jean Mota, Copete e Ricardo Oliveira

Jogando como mandante na competição, peixe tem a segunda melhor campanha. Foram 14 jogos; nove vitórias, três empates e duas derrotas

Na sexta feira a diretoria do Santos decidiu demitir o técnico Levir Culpi. Mas os jogares do times pediram para a diretoria voltar atrás e Levir foi recontratado. No jogo deste domingo Levir Culpi entra muito pressionado

Resultado irritou os torcedores do peixe, no desembarque na capital Paulista os ânimos ficaram exaltados. Lucas Lima foi o atleta mais cobrado pela torcida

Santos não vence a três rodadas, na última partida jogando fora de casa empatou em 1 a 1 contra o Sport. Resultado deixo equipe mais distante na luta pelo título. Neste momento a diferença para o líder Corinthians é de nove pontos

Boa Tarde galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Santos x Atlético-GO ao vivo pela 30° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (22) as 17h00 (de Brasília) no estadio da Vila Belmiro em Santos