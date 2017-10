Santos derrota Atlético-GO e volta a vencer após sequência de três empates

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 30ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. DISPUTADA NO ESTÁDIO DA VILA BELMIRO EM SANTOS

ÁRBITRO: PERICLES BASSOLS PEGADO CORTEZ , AUXILIADO POR CLOVIS AMARAL DA SILVA E CLEBERSON DO NASCIMENTO LEITE. TRIO DO ESTADO DO PERNAMBUCO

Na tarde deste domingo (22), em partida com muitos protestos e pouco público, o Santos venceu o Atlético-GO, por 1 a 0, na Vila Belmiro, em Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ricardo Oliveira marcou o gol da vitória do Peixe.

Com o triunfo, o Santos subiu uma posição, ultrapassando o Grêmio. O time paulista milita na terceira colocação, com 53 pontos, seis a menos que o líder Corinthians. Já o Atlético-GO, com a derrota, segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 26 pontos.

Na próxima rodada, o Santos disputará o clássico contra o São Paulo, no Pacaembu, enquanto o Dragão terá um confronto direto contra o Vitória, no Barradão.

Ricardo Oliveira marca e Santos sai na frente

Mesmo jogando fora de casa, foi o Dragão quem chegou com perigo primeiro na partida. Aos oito minutos, Walter ajeitou e mandou uma bomba de fora da área, a bola passou por cima do gol.

O Peixe respondeu três minutos depois. Jean Mota cruzou na área e zaga do Atlético-GO cortou. Na sequência, Zeca lançou Serginho, que cruzou. A bola passou com perigo por todo mundo e ficou com Jean Mota, que novamente fez cruzamento. Ricardo Oliveira deixou a bola passar e Copete, livre, finalizou, e Marcos fez uma grande defesa.

Aos 26 minutos, Andrigo cruzou na área, Lucas Veríssimo se complicou e Vanderlei pegou a bola. O árbitro marcou tiro livre indireto na área do Santos. Na cobrança, Walter finalizou em cima de Copete. O Santos respondeu. Ricardo Oliveira recebeu na área, tocou para Serginho, que ajeitou para Lucas Lima, o camisa 10 mandou uma bomba, e Marcos fez uma grande defesa.

Aos 30', Lucas Lima cobrou escanteio na área e Ricardo Oliveira cabeceou para o fundo do gol, abrindo o placar para o Peixe. Aos 41, o Santos quase ampliou. Lucas Lima jogou a bola muito alta, e Copete ganhou do goleiro Marcos no alto, a bola foi para fora.

Santos controla o jogo e garante vitória

O Alvinegro quase ampliou no primeiro minuto da segunda etapa. Zeca cruzou na área, Copete cabeceou e Lucas Veríssimo não chegou a tempo para conseguir completar para o fundo das redes. Aos seis minutos, Jean Mota arriscou de longe, e mandou uma bomba, a bola explodiu na trave.

O Dragão pressionou o Santos. Aos oito minutos, Luiz Fernando recebeu na área e finalizou, Vanderlei fez a defesa e afastou com os pés. Na sequência, Andrigo cobrou na área, e Gilvan desviou para fora. No mesmo minuto, Jorginho finalizou de fora da área, e Vanderlei fez a defesa de peito.

No final da partida, Lucas Lima deu um belo lançamento para Ricardo Oliveira, que ganhou na corrida e finalizou, mas Marcos fez uma grande defesa. Aos 42', Ricardo Oliveira se livrou da marcação, finalizou, e Marcos fez outra grande defesa.