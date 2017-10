Zeca exalta vitória, mas reconhece necessidade de melhora: "Torcida merece coisa melhor"

Foto: Ivan Sorti/Santos FC

Após a vitória por 1 a 0 diante do Atlético-GO no domingo (22), o Santos celebrou a conquista de importantes três pontos diante de sua torcida. Depois dos 90 minutos, o lateral Zeca concedeu entrevista e falou sobre sua opinião diante do resultado positivo como mandante.

O lateral vem sendo motivo de críticas nesse ano. No último mês de fevereiro, foi vazado um áudio onde ele criticava a postura dos torcedores. No início desta semana, Zeca voltou a ter problemas com a torcida ao postar em sua conta na rede social reclamações aos torcedores, mas a imagem foi deletada. Um membro da comissão técnica orientou o jogador a não dar entrevista, mas ele reconheceu a necessidade do time melhorar, além de prometer empenho e dedicação.

"Nosso time está treinando bem. Empatamos alguns jogos. Acho que a torcida merece coisa melhor. É a hora de dar a cara. Tem de ter personalidade. Amo o Santos e vou lutar por ele", disse.

Outro jogador que não passou despercebido e é alvo da torcida foi Lucas Lima, o meia recebeu vaias no início da partida contra o Atlético-GO, mas depois foi aplaudido em alguns lances. O Santos volta aos gramados no próximo sábado (28), quando encara o São Paulo no Pacaembu, às 17 horas.