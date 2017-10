Agora foi: depois de derrota contra São Paulo, Santos demite Levir Culpi

Foto: Ivan Sorti|Santos FC

Agora foi de modo oficial. Uma semana depois de ser demitido e a diretoria ter desmentido a informação, Levir Culpi deixa o comando técnico do Santos. A saída vem após a derrota da equipe praiana para o São Paulo por 2 a 1, na abertura da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, neste sábado (28), no Pacaembu. Junto com Levir, o auxiliar Luiz Matter e o preparador físico Rodolfo Mehl deixam o clube por demissão. Até o fim do Brasileirão, Elano será o sucessor.

O retrospecto era completamente favorável ao agora ex-treinador, mas o desgaste já era evidente após o ocorrido na semana passada e os questionamentos quanto ao método de trabalho. Durante a semana sem jogos em preparação para o São Paulo, o elenco ganhou folga na segunda-feira e na terça-feira, voltou aos trabalhos na quarta-feira com uma atividade regenerativa e na quinta-feira o time foi praticamente definido. Questionado sobre esse método de trabalho depois da derrota, Levir foi taxativo e falou que o futebol brasileiro precisa se espelhar em métodos usados em outros países.

“Jogador precisa de repouso também. Se não quiserem repouso, coloquem uma comissão técnica que treina três vezes por dia. A gente falha, mas o time joga regularmente bem. Foi um jogo igual. Os resultados que pesam. Minha preocupação com eles foi jogar e não julgar as pessoas que querem matar a gente. Vamos jogar por nós. A cobrança feita ao Santos é permanente à cobrança feita com o Barcelona e Real Madrid na Liga espanhola, onde os outros clubes têm 1% da receita dos dois. Aqui são jogos difíceis todas as rodadas”, destacou Levir.

Foto: Ivan Sorti|Santos FC

Foram 31 jogos no comando técnico do Santos, com 14 vitórias, 12 empates e apenas cinco derrotas, um aproveitamento de 58%. Pesou a eliminação na Taça Libertadores da América na Vila Belmiro contra o Barcelona de Guayaquil. No Brasileirão, o Peixe ocupa o terceiro lugar, com 53 pontos ganhos, e desperdiçou excelente chance de impor pressão ao Corinthians na liderança do campeonato.

A diretoria do Santos apenas emitiu uma curta nota oficial. Nesta, confirmou a saída e agradeceu aos trabalhos dos profissionais demitidos nesta noite. Leia abaixo.

“O técnico Levir Culpi não é mais o treinador do Santos FC. Logo após a partida contra o São Paulo, na noite deste sábado (28), válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o ex-comandante foi desligado do comando do Peixe pelo presidente Modesto Roma Júnior. Além do técnico, o auxiliar Luiz Matter e o preparador físico Rodolfo Mehl também foram demitidos. Elano assume o time até o término do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano agradece o trabalho de Levir Culpi nestes quatro meses no clube e deseja boa sorte ao treinador que comandou o Peixe no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

A equipe santista volta aos treinamentos nesta segunda-feira (30), ainda sem horário definido”.