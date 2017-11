Elano anuncia promoção das joias da base: Rodrygo e Yuri Alberto agora são do elenco principal

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O técnico Elano anunciou na tarde desta quarta-feira (1º) a promoção das jovens promessas da categoria de base do Peixe: Rodrygo e Yuri Alberto. A dupla é considerada as maiores promessas da categoria de base dos últimos anos.

"Yuri está treinando há dois dias. Se reapresentou da seleção brasileira (no Mundial sub-17) e tem déficit físico, sabemos como funciona na Seleção. Devido aos jogos e dificuldades, quando apresenta é bom ter um tempinho. Ele não vem para campo ainda, não está à disposição para o jogo. Rodrygo já treina com a gente hoje. Os dois atletas merecem experiência e bagagem no profissional para o futuro ou por que não agora? Eles são importantes para o futuro do Santos." explicou Elano, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Rodrygo já pode ser relacionado contra o Atlético-MG, neste sábado (04), às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já Yuri Alberto, passará por um trabalho de recondicionamento físico com o fisioterapeuta Luiz Rosan, por conta do desgaste que teve servindo a seleção sub-17.

A dupla chamou muito atenção no sub-17 do Peixe. Rodrygo é um atacante com características veloz e driblador. Yuri é um centroavante matador, artilheiro, o atleta marcou mais de 80 gols nas categorias de base.