Arthur Gomes celebra seu primeiro gol no Brasileirão e espera se firmar como titular no Santos

Arthur Gomes comemorando seu gol contra o Atlético-MG (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

A grande aposta de Elano, e principal novidade na escalação do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG no sábado (06), Arthur Gomes correspondeu às expectativas do técnico interino do Peixe marcando o primeiro gol da vitória da equipe na Vila Belmiro. Agora, o jovem espera por mais oportunidades para se firmar como titular da equipe.

Sem oportunidade com Levir Culpi, treinador que foi demitido na semana retrasada, o jovem atacante do Peixe não tinha espaço na equipe. No comando de Levir, o atleta participou apenas de quatro partidas, sendo apenas uma delas como titular e outras três entrando no fim da segunda etapa. A última partida de Arthur como titular foi no dia 1º de julho, quando começou jogando contra o Atlético-GO, em Goiânia.

"Sou um cara ambicioso. Sei que tenho de mostrar meu trabalho. Todo dia a gente tem de estar mostrando. Dá um gostinho a mais (fazer gols), sim. Vou continuar trabalhando para continuar fazendo gols e continuar alegrando a torcida" disse Arthur Gomes.

O jogador falou sobre a dificuldade de conter a ansiedade antes da partida contra o Atlético-MG. "Difícil de dormir pelo momento, pelo jogo. Fico muito feliz, vinha trabalhando bastante para conseguir esta oportunidade. Então, é seguir assim, sempre com foco no objetivo para que sigamos na luta", comentou.

O gol sobre o Galo foi apenas o segundo gol dele na equipe profissional. A última vez que ele balançou as redes foi contra o Linense, em fevereiro, na estreia do Peixe no Campeonato Paulista.

Arthur também elogiou Elano, que deu a oportunidade dele começar jogando. "O Elano me deixou muito tranquilo para eu fazer o que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. Eu entrei confiante. Sabia que ia ser um grande dia, um grande jogo. Eu estava muito focado. Deus me abençoou com um gol, com um belo passe do Bruno Henrique, que é craque. Agora é trabalhar para buscar uma sequência" concluiu o atacante.

O Santos enfrenta o Vasco, nesta quarta-feira (08), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante deve continuar nos onze iniciais do Alvinegro.