Ainda com esperanças de título, Santos almeja vitória contra Vasco da Gama

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 33ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2017, A SER REALIZADA NO ESTÁDIO URBANO CALDEIRA, A VILA BELMIRO, EM SANTOS/SP

O Santos receberá o Vasco nesta quarta-feira (08), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe busca a vitória para continuar sonhando com o titulo, já o Vasco busca entrar no G-7 para a Libertadores da América.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Santos precisa vencer a partida para continuar sonhando com a taça do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro praiano está a seis pontos do líder Corinthians, mas pode ver a distância diminuir para três pontos nessa rodada, ou em caso de derrota do Peixe e vitória do rival, a distância pode aumentar para nove pontos.

Já o Vasco, conseguiu uma arrancada com o Zé Ricardo, e está há oitos jogos sem perder. A última derrota da equipe carioca foi no dia 17 de julho, contra o Corinthians, no jogo do gol de mão do Jô. Com essa arrancada, o Vasco ficou próximo do G-7 e com uma vitória pode ultrapassar o rival Flamengo, e entrar no grupo da Libertadores.

Elano prepara Santos com a mesma escalação da última partida

O técnico Elano Blumer deve repetir os mesmos 11 iniciais da vitória sobre o Galo, no último sábado (04). A última vez que o Peixe repetiu sua formação inicial por duas vezes seguida, foi em junho, quando enfrentou o Palmeiras e a Ponte Preta.

+ Elano conta com retorno de Jean Mota e Matheus Jesus para confronto contra Vasco

Mesmo com retorno de Jean Mota e Matheus Jesus, Caju e Alison devem seguir como titulares. Arthur Gomes, que marcou o primeiro gol da última vitória, segue na vaga de Copete, recuperado de conjuntivite.

Pela primeira vez relacionado no profissional na partida contra o Atlético-MG, Rodrygo estará no banco novamente. A joia santista, de 16 anos, estreou na partida passada e deve ser utilizado por Elano no segundo tempo da partida.

Elano ainda não perdeu no comando do Peixe, foram três jogos e três vitória.

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Cheio de desfalques, Vasco se prepara para enfrentar o Santos

Zé Ricardo teve uma grande dor de cabeça nessa semana para preparar o time, que irá enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. O técnico vascaino não poderá contar com Ramon e Anderson Martins, lesionados, Luis Fabiano, Martín Silva e Madson que estão suspensos.

Na noite desta segunda-feira (06), Anderson Martins realizou um exame que apontou que o zagueiro está com uma lesão de grau 1 na coxa direita, e terá que ficar duas semanas em tratamento, ficando de fora da partida da Vila Belmiro, e também contra o São Paulo, Atlético-MG e Atlético-PR.

A maior novidade dos 11 iniciais do Vasco é a presença de Gabriel Félix no gol. O goleiro das categorias de base do clube ganhou a preferência para substituir Martín Silva, deixando Jordi no banco. Na lateral-direita, Gilberto vai atuar, e Paulão substituirá Anderson Martins na zaga. No ataque, Andrés Ríos será a referência.