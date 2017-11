Elano não descarta chance de título após revés: "Objetivo é conquistar cinco vitórias"

Foto: Divulgação/Santos FC

Na noite desta quarta-feira (8), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos perdeu de virada para o Vasco da Gama por 2 a 1. Com resultado favorável até os 38 minutos do segundo tempo, com dois belos gols, o time paulista viu o time carioca levar os três pontos para casa, a liderança ficar mais distante e sua torcida se enfurecer com a atuação de seu camisa 10, o meia Lucas Lima.

Em entrevista coletiva, Elano lamentou as chances perdidas, mas não descartou a chance de título. “O objetivo é conquistar cinco vitórias. Se conseguirmos as vitórias, vamos ver o que acontece pra frente. Temos que passar a borracha e seguir trabalhando”, disse.

Quando questionado sobre as manifestações da torcida para Lucas Lima, o treinador disse que gostaria de poder dizer o que pensa, mas, em respeito aos atletas, irá conversar apenas com seus comandados no retorno do time aos treinamentos e tirou a culpa da derrota da conta do jogador. "Todos têm parcela em vitória ou derrota. Amanhã, na reapresentação, tenho a minha conversa para colocar meu ponto", declarou.

Com a derrota para o time cruzmaltino, o Santos fica a nove pontos do líder Corinthians e vê o Grêmio o ultrapassar na tabela. O time não terá folga após a derrota e se reapresentará na quinta (09) para treinar até domingo (12), quando viajarão para Chapecó. O Peixe enfrenta a Chapecoense na segunda-feira (13), às 20h (de Brasília) pela 34ª rodada da Série A 2017.