Elano estuda usar Santos com Victor Ferraz na armação e Lucas Lima como ponta contra a Chape

Foto: Flickr/Santos FC

Sem Bruno Henrique, suspenso, Elano testa opções para substituir o atacante no confronto contra a Chapecoense na próxima segunda-feira (13), na Arena Condá. A alternativa principal para a reposição é Copete, mas o técnico santista estudou outras opções.

A alternativa preferida para Elano é, Lucas Lima caindo pela direita, no espaço ocupado por Bruno Henrique. Victor Ferraz na armação, e Daniel Guedes seria escalado na vaga em aberto nos 11 iniciais. O técnico do Peixe chegou a utilizar essa formação no segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG.

Ferraz aprovou a ideia de jogar no meio do Peixe (Foto: Ivan Storti / Santos FC)

Em entrevista, Victor Ferraz aprovou a ideia de jogar no meio "Eu acho que tudo que é treinado é válido. Para muitos aquilo foi surpresa, mas para mim não. Elano treina muito e não é de inventar. Tudo que vocês verem foi treinado. É uma posição legal de jogar (no meio-campo), fico mais perto do gol, posso marcar teoricamente um pouco menos por ter um lateral depois de mim. Estou à disposição do Santos e do Elano para a posição que for. Já joguei na esquerda também. Estou aqui para ajudar" disse Victor Ferraz.

Elano terá os treinamentos de sexta, sábado e domingo para testar as alternativas, e definir quem começara jogando na segunda. Nesta quinta (09), os jogadores fizeram apenas um trabalho regenerativo.