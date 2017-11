Jogo Santos x Grêmio AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Portaluppi falou que quer aproveitar a partida para dar ritmo de jogo a jogadores que atuaram pouco nessa temporada, como Cristian e Jael. "Domingo é para dar ritmo para o Cristian e para o Jael, jogadores que precisam jogar e buscar ainda mais o ritmo de jogo. Ainda tenho uma ou outra dúvida para o banco. Aí, vai depender dos jogadores" falou Renato.​

Jael começará jogando contra o Santos (Foto: Lucas Uebel / Grêmio, DVG)

"É o que vai acontecer. Vão ficar uns 14, 15 jogadores. Eles vão ficar. Estão com ritmo de jogo. E seria um risco muito grande colocá-los para jogar contra o Santos. São jogadores que não têm necessidade de atuar. Estão com ritmo de jogo" afirmou o treinador.

O trio Léo Moura, Michel e Everton também serão poupados para a final. Em entrevista, Renato falou que quer evitar correr risco desnecessários com peças-chave do seu elenco.

Com o pensamento na final da Libertadores que acontece nesta quarta-feira (22), o técnico Renato Portaluppi fez um treinamento tático com os titulares. Enquanto, na manhã deste sábado (18) os reservas trabalharam com Alexandre Mendes para enfrentar o Santos neste domingo (19).

Alexandre Mendes prepara os reservas do Grêmio que vão enfrentar o Santos

Caju também ficará de fora. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular na panturrilha. Jean Mota será mais uma vez improvisado. E o jovem Orinho, começará no banco. Os jovens jogadores da base, Rodrygo e Yuri Alberto, estão mais uma vez na lista de relacionados.

O técnico do Peixe já definiu os substitutos da dupla. Vecchio, entrará no lugar de Lucas Lima. E, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo serão titulares na defesa santista.

Elano não poderá contar com Lucas Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e David Braz, que foi substituído com uma entorse no joelho no jogo contra o Bahia, na última quinta-feira (16).

Sem David Braz e Lucas Lima, Elano define titulares para confronto contra o Grêmio

No primeiro turno, equipes ficaram no empate por 1 a 1 na Arena do Grêmio (Foto: Getty Images)

Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro precisa vencer a partida para continuar no G-4 e garantir a vaga direta para a Libertadores da América. Já o Tricolor, busca a vitória para garantir sua vice-liderança no Brasileirão.

O Santos recebe o Grêmio neste domingo (18), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe busca a vitória para garantir vaga direta para a Copa Libertadores da América.