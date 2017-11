Copete encerra jejum, e Santos supera Grêmio na Vila Belmiro

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 36ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, REALIZADA NO ESTÁDIO URBANO CALDEIRA, A VILA BELMIRO, EM SANTOS/SP

Em partida com baixo público na Vila Belmiro, na noite deste domingo (19), o Santos venceu o Grêmio por 1 a 0, em Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Copete que não marcava desde 26 de junho, marcou o gol da vitória do Peixe.

Com o triunfo, o Santos segue na quarta colocação. A equipe da Baixada Santista precisa apenas de um pontos nos dois últimos jogos para garantir vaga direta para a Copa Libertadores da América. Já o Grêmio, com a derrota, segue na vice-liderança, mas corre o risco de perder a segundo posição para o Palmeiras, que joga nesta segunda (20).

Na próxima rodada, o Alvinegro viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, na Ilha do Urubu. Enquanto o Tricolor, recebe o lanterna do campeonato Atlético-GO, na Arena do Grêmio.

Copete abre o placar para o Santos

No inicio da partida, o Santos quase abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Jael cortou. No rebote, Alison bateu para baixo. A bola quicou e foi em direção ao ângulo de Paulo Victor, que voa para fazer uma grande defesa. O Grêmio respondeu aos 16 minutos. Machado avançou com a bola e bateu da intermediária. Vanderlei saltou no canto esquerdo e fez uma bela defesa.

Aos 18', Vanderlei fez um milagre para salvar o Alvinegro. Após troca de passes da equipe gaúcha, Kaio cruzou para Patrick. O meia ganhou da marcação e, dentro da área, sozinho, bateu forte. Vanderlei fez uma grande defesa com os pés, salvando o Peixe.

O Tricolor assustou a equipe da casa, colocando uma bola na trave. Dionathã recebeu de Jael, ajeitou e tentou o canto esquerdo de Vanderlei, a bola acertou o poste e saiu. Um minuto depois, o Santos puxou rápido contra-ataque. Bruno Henrique tocou para Vecchio, que encontrou Copete. O colombiano tocou na saída de Paulo Victor, para o fundo do gol. Festa dos santistas.

O Alvinegro quase ampliou. Aos 35', após cruzamento da esquerda, Ricardo Oliveira cabeceou no ângulo de Paulo Victor, que deu uma ponte e evitou o segundo gol do Peixe. Um minuto depois, Copete recebeu na área e cruzou na cabeça de Bruno Henrique, que cabeceou para fora.

Em segundo tempo morno, Santos segura vantagem e garante vitória sobre o Grêmio

Na segunda etapa, o Santos teve a chance de ampliar o placar. Bruno Henrique recebeu na direita e soltou a bomba. Paulo Victor saltou e fez a defesa. Aos 12', após cobrança de escanteio, Lucas Veríssimo ganhou no alto e cabeceou, mas mandou para fora.

Aos 13 minutos, Copete recebeu de Vecchio e bateu, mas o chute saiu muito fraco. Paulo Victor segurou tranquilamente. Aos 28' Victor Ferraz acionou Ricardo Oliveira, que bateu fraco.

Aos 32', Jael foi puxado na área por Renato e caiu, pedindo pênalti mas o árbitro mandou seguir. No final da partida, o Santos ficou segurando a vantagem e o Grêmio não conseguiu criar mais nada.