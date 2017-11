Com duas falhas de Muralha, Santos vira sobre Flamengo e garante vaga direta na Libertadores

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 37ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017, SENDO DISPUTADO NA ILHA DO URUBU, NO RIO DE JANEIRO.

Na noite deste domingo (19), o Santos venceu o Flamengo por 2 a 1, na Ilha do Urubu, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo abriu o placar com Lucas Paquetá, o Peixe contou com falha de Muralha e empatou com Ricardo Oliveira e em outra falha do goleiro, o Alvinegro virou com o garoto, Arthur Gomes.

Com a derrota, o Flamengo segue na sexta colocação, podendo perder a colocação pro rival Botafogo, que joga na segunda-feira (27). Já o Santos, com o triunfo, subiu uma posição e vai dormir na terceira colocação. A vitória, garantiu o Peixe matematicamente na fase de grupos da Libertadores 2018.

Na próxima rodada, o Flamengo vai até Salvador, enfrentar o Vitória, no Barradão. O Santos encerra sua participação no Brasileirão 2018 em casa, contra o ameaçado Avaí.

Flamengo abre o placar cedo mas Muralha falha e Santos busca o empate

Logo aos seis minutos, o Flamengo abriu o placar. Rafael Vaz ganhou no alto, mas a bola desviou na zaga do Peixe e a bola sobrou para Lucas Paquetá, que cabeceou para o fundo do gol, abrindo o placar para os mandantes. Quatro minutos depois, o Santos empatou. O goleiro Muralha tentou driblar Ricardo Oliveira, que roubou a bola e tocou para Bruno Henrique. Que com gol vazia, o atacante só empurrou para o fundo do gol.

Aos 17 minutos, Vizeu roubou a bola de Noguera, e tocou para Éverton Ribeiro. O meia cruzou, a zaga rebateu e a bola sobrou para Cuéllar, que finalizou de fora da área. Vanderlei fez a defesa, mas deu rebote. Na sobra, Diego adiantou a bola e ela foi para linha de fundo.

Aos 25, Noguera escorregou, e Araão recebeu livre, ele invadiu a área e finalizou. A bola bateu na rede pelo lado de fora. Aos 43', Rodinei finalizou da direita, e Vanderlei fez uma grande defesa.

Em mais uma falha de Muralha, Santos vira a partida

Logo aos seis minutos, o Flamengo quase desempatou a partida. Em linda troca de passes, Vizeu tocou para Diego na área, que ajeitou para Éverton Ribeiro. O meia finalizou para fora. Quatro minutos depois, Rodinei cruzou da direita e Arão ganhou no alto. A bola passou muito perto do gol.

Aos doze minutos, Victor Ferraz cruzou da direita, e Rafael Vaz quase jogou contra o próprio gol. Seis minutos depois, Diego cobrou falta. A bola passou muito perto do gol de Vanderlei.

Aos 28 minutos, Arthur Gomes, no seu primeiro lance na partida, finalizou de esquerda e superou Muralha, que falho outra vez. O Flamengo respondeu aos 31'. Renê cruzou, Réver escorou, e Paquetá, na pequena área, isolou.