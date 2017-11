Jogadores do Santos admitiram arriscar mais por conta da insegurança do Muralha

No primeiro gol, Ricardo Oliveira aproveitou falha de Muralha (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Depois da vitória apertada sobre o Flamengo, neste domingo (26), na Ilha do Urubu. O Santos vai a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, enquanto Flamengo tenta no último domingo (03), contra o Vitória que disputa contra o rebaixamento e disputa a vaga na fase de grupos da Libertadores via Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (30) contra Junior de Barranquilla.

O jogo entre as equipes carioca e paulista, rendeu boas polêmicas. Um dos assuntos mais especulados, foram os erros do goleiro Muralha. Após seis minutos de jogo no primeiro tempo, Lucas Paquetá começou estufando as redes para o rubro-negro deixando 1 a 0, mas a felicidade dos cariocas não duraram muito, aos dez minutos do primeiro tempo, com a falha de Muralha ao tentar driblar Ricardo Oliveira perdeu a bola para ele que, em seguida, tocou para Bruno Henrique diminuir para o Peixe. Posteriormente, a torcida rubro-negra começou a vaiar o goleiro pela falha, seguindo um primeiro tempo de várias finalizações e intensidade entre as equipes.

Bruno Henrique não ficou satisfeito com o juiz por não marcar falta em Ricardo Oliveira próxima a grande área ainda no final do primeiro tempo. "Pra que serve o quarto árbitro? Para que serve os caras que ficam atrás do gol? Como não viram o que aconteceu no lance do Ricardo Oliveira?" desabafou Bruno Henrique.

Ao começar o segundo tempo, as equipes retornaram intensos, com passes certos e errados, falhas e mais finalizações para o Santos. Copete que jogou o primeiro tempo todo, foi substituído após alguns minutos por Arthur Gomes que, aos vinte e oito do segundo tempo fez 2 a 1 com outra falha de Muralha.

Depois da partida, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira conversaram com os repórteres e falaram sobre a polêmica de Muralha e esquema para ganhar.

"Muralha não está vivendo um bom momento, torcida pega no pé, tem a desconfiança... Nós falamos para arriscar porque sabíamos que poderíamos vencer. Combinamos no vestiário e conseguimos sair com a vitória" disse Bruno Henrique.

"Isso é futebol, cara. Infelizmente, é assim. Nós assumimos nossas responsabilidades dentro de campo. Infelizmente, por ser companheiro, não de clube, mas de profissão, eu de fato lamento a infelicidade que ele teve e o momento difícil que ele com certeza deva estar passando. Sempre faço isso, sempre sou jogador que gosto de fazer muita pressão no goleiro. De repente, acontece, como aconteceu hoje, o goleiro tenta uma jogada arriscada, e corre o risco, e, o que falei, tem que assumir o risco que correu. E eu procuro fazer o meu trabalho" explicou Ricardo Oliveira.

Destaque do Campeonato Brasileiro, o goleiro do Santos também comentou sobre as falhas do goleiro do Fla"Todos estamos sujeitos a isso. São fases que o atleta passa. Torço para que ele supere. E tenho certeza que ele vai passar por isso" afirmou Vanderlei.

Arthur Gomes de apenas 19 anos, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória, falou sobre seu gol"Meu futebol é isso, eu procuro definir o mais rápido possível e graças a Deus fui abençoado com o gol. Quero dar parabéns para toda equipe pela vitória" disse o menino da vila.

O Santos volta aos gramados contra o Avaí, no próximo domingo (03), às 17h, na Vila Belmiro.