Com Kayke, Elano prepara Santos para enfrentar Avaí

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O Santos se despede do Campeonato Brasileiro 2017 contra o Avaí, na Vila Belmiro, nesto domingo (3), às 17h. Elano definiu que Kayke começa como titular, no lugar de Ricardo Oliveira, suspenso.

O treinador santista já tem quase todo time definido, a única dúvida de Elano é na lateral, Jean Mota, que seria titular, passou a ser dúvida após sentir dores nas costas no treino da última quinta-feira (30). Se Jean não estiver disponível para iniciar a partida, o treinador do Peixe terá de optar entre improvisar Copete ou utilizar Emerson, lateral promovido do sub-20.

"Jean Mota sentiu dor nas costas ontem. Tenho de esperar para ver a situação do Jean Mota e definir o time. Emerson, do sub-20, está treinando com a gente. Subi ele hoje de manhã. Copete também já fez a função, mas não tenho receio de colocar os meninos. Vou definir amanhã", disse Elano, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Os suspensos Alison e Ricardo Oliveira, serão substituídos por Matheus Jesus e Kayke, respectivamente. Vecchio seguirá como armador do time.

"O Kayke vai jogar porque é o substituto. Foi assim dentro do ano. Ele foi um dos caras que foi extremamente importante. Foi um cara que me ajudou muito. Contra o Flamengo fez uma função na direita. O Bruno saiu e o time ficaria baixo. Eu tinha outra substituição em mente. Desde que assumi, o Kayke me ajuda. Não seria coerente tirar ele agora", concluiu o treinador.

O Santos deve começar a partida deste domingo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota (Copete ou Emerson); Renato, Matheus Jesus e Vecchio; Bruno Henrique, Copete (Arthur Gomes) e Kayke.