Zeca tem vitória sobre Santos na Justiça e assina rescisão contratual

Foto: Ivan Storti / Santos FC

Nesta sexta-feira (1), o lateral-esquerdo Zeca obteve uma vitória contra o Santos no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. E foi concedido um habeas corpus liberando o atleta para acertar um novo contrato com qualquer clube.

O lateral-esquerdo está livre para assinar com qualquer outro clube. Porém, o jovem de 22 anos ainda tem direitos vinculados ao Alvinegro.

Por o jogador ter abandonado o trabalho desde o 26 de outubro, o Santos entrará na Justiça pedindo para que a equipe que contratar o atleta pague a quantia de 50 milhões de euros no futuro.

Rescisão de contrato de Zeca no BID (Foto: Reprodução)

A situação de Zeca é monitorada pelos três rivais do Peixe: Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O atleta está no interior do Paraná, com a família.

O jogador foi revelado na base do clube em 2014, fez 141 jogos e balançou a rede quatro vezes. O lateral-esquerdo passou a ser titular quando Dorival Júnior assumiu o comando da equipe, na metade de 2015.