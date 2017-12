Jogo Santos x Avaí ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 38ª RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO, SENDO DISPUTADA NO ESTÁDIO VILA BELMIRO

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ), auxiliado por Rodrigo F Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (ambos do RJ)

O Santos fez promoções de ingressos para a sua última partida de 2017.

Provável escalação do Avaí: Douglas, Maicon, Betão, Alemão e João Paulo; Simião, Pedro Castro e Marquinhos; Júnior Dutra, Lourenço e Maurinho.

Provável escalação do Santos: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota; Renato, Matheus Jesus e Vecchio; Bruno Henrique, Copete e Kayke.

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE SANTOS E AVAÍ

"Temos condições de vencer qualquer adversário do Brasileiro e já mostramos isso. Foram jogos difíceis que tivemos um aproveitamento e um rendimento muito bom.", disse Claudinei.

O técnico Claudinei Oliveira pediu um Avaí concentrado desde o início para vencer o Santos, na Vila Belmiro. O treinador também se mostrou confiante na equipe.

+ Com Kayke, Elano prepara Santos para enfrentar Avaí

O Santos não vai poder contar com David Braz, com entorse no joelho, Alison e Ricardo Oliveira, suspensos. Matheus Jesus substituirá o volante e Kayke será o centroavante. Luis Felipe será mantido na defesa do time.

No último confronto realizado em Santos, a equipe da casa venceu pelo placar de 5 a 2. Nilson, Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Gabriel Barbosa e Thiago maia, marcaram para o Peixe. Léo Gamalho (2x), marcou para o Leão.

Com vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América 2018, o Santos busca a vitória para buscar a vice-liderança e ter um aumento na premiação do Campeonato Brasileiro. O Avaí se encontra em situação oposta, na 18º colocação do Brasileirão, a equipe catarinense precisa de uma vitória para escapar do rebaixamento.

