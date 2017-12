Vanderlei coroa excelente ano no Santos com prêmio de melhor goleiro do Brasileirão

Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil

O maior responsável por manter o Santos nas primeiras posição do Campeonato Brasileiro, Vanderlei ganhou os prêmios de melhor goleiro e defesa mais bonita do Campeonato Brasileiro, em tradicional evento da CBF, na noite desta segunda-feira (4).

No prêmio de defesa mais bonita, o camisa 1 do Santos concorreu contra outra defesa dele mesmo e também contra uma do goleiro Paulo Victor, do Grêmio. Vanderlei venceu com a defesa contra o Sport, em chute de Diego Souza. O goleiro falou sobre o que precisa para fazer boas defesas: “Tem que ter velocidade e agilidade”, disse Vanderlei.

A Melhor Defesa do Brasileirão 2017 só poderia ser do #MelhorGoleiroDoBrasil! pic.twitter.com/Yys5T282fv — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 5 de dezembro de 2017

O goleiro do Alvinegro aproveitou para analisar o seu excelente ano, e disse que quer manter essa regularidade: "Foi um ano muito bom. Espero manter isso, atleta não pode ficar oscilando muito.", falou o camisa 1

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O goleiro teve grandes atuações, salvando o Santos de várias derrotas. Com isso, foi um dos destaques do Brasileirão, chegando até a ser pedido por todas torcidas a convocação do atleta para a seleção brasileira. O goleiro chegou a ser observado por Taffarel e Tite, mas Cássio foi quem teve a convocação.

O camisa 1 falou sobre ser convocado para a seleção brasileira no futuro: "Se pintar uma oportunidade de ir à Seleção, vou ficar muito feliz", disse o goleiro.

Vanderlei também foi um pegador de pênaltis nesse Brasileirão. Foram nove cobranças contra o goleiro no Campeonato Brasileiro, e o camisa 1 sofreu apenas quatro gols. Defendeu três pênaltis e dois não foram ao gol.