Santos acerta renovação de Alison por cinco temporadas

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Nesta terça-feira (5), o presidente do Santos, Modesto Roma Junior, confirmou a renovação de contrato do volante Alison por cinco anos. O antigo vínculo era válido até o fim de junho. Além do volante, Ricardo Oliveira também deve ter contrato renovado.

Em 2º Congresso de Direito Brasileiro, o presidente falou da renovação. "Acertamos a renovação do Alison por cinco anos", resumiu o presidente Modesto Roma. O acordo ainda não foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Alison chegou a ser emprestado no início da temporada, o atleta disputou o Paulistão pelo Red Bull, para ganhar experiência, já que não era aproveitado por Dorival Júnior. Após a saída de Thiago Maia, o volante foi o substituto do jogador, sendo um dos destaques da posição no Campeonato Brasileiro.

Feliz por ter renovado, o volante Alison projetou os próximos cinco anos. “É um sentimento muito bom. Me sinto muito feliz e honrado também por aumentar esse vínculo com o Santos FC. Espero que nesses cinco anos eu possa trazer muita alegria para os torcedores e ganhar títulos, que é o que o Clube merece", afirmou o camisa 05.

Modesto ainda falou sobre a expectativa de que o centroavante Ricardo Oliveira permaneça na Vila Belmiro em 2018, apesar dos atritos recentes envolvendo o empresário do atleta, Oldegard Filho, que reclamou da diretoria santista e falou em atraso de salários. “As conversas que nós temos encaminham para que ele fique no Santos. Ele (empresário) sempre fala demais.”