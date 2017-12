Diagnosticado com depressão e após 39 minutos em campo, Nilmar rescinde com o Santos

Google Plus

Foto: Ivan Storti / Santos FC

Nesta quarta-feira (13), foi publicada a rescisão contratual entre Nilmar e o Santos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atacante pediu demissão como forma de tratamento para sua depressão. O atleta foi contratado em julho desse ano e seu vínculo com o Alvinegro era válido até dezembro de 2018.

Vestindo a camisa santista, o jogador atuou em apenas duas partidas, nos empates contra Cruzeiro e Coritiba, no mês de agosto, nas quais o atacante totalizou 39 minutos jogados e nenhum gol marcado.

(Foto: Reprodução/ BID)

Em setembro desse ano, o jogador de 33 anos foi diagnosticado com depressão e teve seu contrato temporariamente suspenso, para que pudesse tratar a doença, até essa quarta, quando o contrato foi definitivamente encerrado.

Perguntado sobre o futuro do jogador, o empresário de Nilmar preferiu não cravar se o jogador voltará aos gramados ou se aposentará. "A esposa e as filhas saem de férias. Ele vai poder curtir a família. É cedo para falar em aposentadoria, mas também é cedo para ele voltar a jogar. Tem que dar tempo ao tempo. Quando ele puder jogar e se sentir pronto, vai procurar o Santos. Ele é muito grato", disse o empresário do atleta.