Presidente Peres descarta Robinho no Santos: “A questão dele é o processo na Itália”

Em entrevista ao Globoesporte, o presidente do Santos, José Carlos Peres, revelou que não vai negociar com Robinho, enquanto ele não provar de que é inocente. O atacante foi condenado, a nove anos de prisão por violência sexual na Itália.

"Não temos dúvida da performance dele no Santos. Ele pega o vestiário, todos ficam contentes... E pode até ser o camisa 10 com a saída do Lucas Lima. A questão dele é o processo na Itália, onde está condenado em primeira instância. Temos um projeto de torcida feminina no Santos. Não queremos criar nenhum choque.", declarou o presidente do Peixe

Peres espera que o atacante seja inocente para começar a negociação."Ele tem de ser julgado na segunda e terceira instâncias. Temos a sensação de que é inocente, sabemos o assédio que envolve o futebol. Se tiver o recurso e for viável, vamos conversar. Temos que ter cuidado, só isso. A marca do Santos precisa ser respeitada.", completou Peres

Esta não é a primeira polêmica relacionada a estupro com a qual Robinho se envolve. Em 2009, quando defendia a camisa do Manchester City, o atacante foi acusado de ter violentado uma mulher em uma casa noturna da cidade de Leeds, mas foi inocentado.

Robinho já tinha negociação avançada para retornar ao Santos em 2018 com o presidente Modesto Roma Júnior, que perdeu a eleição para José Carlos Peres.

Passagem do 'Rei das Pedaladas' pelo Santos

O atacante Robinho teve sua primeira chance no time profissional do Santos em 2002, junto com Diego. A mistura dos jovens com jogadores com mais experiência levou o Santos ao titulo do Campeonato Brasileiro de 2002, sobre o Corinthians, no jogo das famosas sete pedaladas de Robinho sobre Rogério.

O atacante também foi peça fundamental para o Alvinegro chegar na final da Taça Libertadores da América de 2003, que o Peixe foi derrotado para o Boca Juniors na final. Ainda na sua primeira passagem pelo Santos, Robinho conquistou o Campeonato Brasileiro de 2004, sobre o Vasco.

Em 2010, o atleta que estava no Manchester City, retornou ao Santos por empréstimo. Robinho estreou contra o São Paulo, marcando o gol da vitória, de letra. O atleta foi fundamental na evolução de Neymar. Juntos, os dois ganharam o Campeonato Paulista de 2010 e Copa do Brasil do mesmo ano, com um futebol de muito alto nível e com suas dancinhas que explodiram no Brasil.

Robinho acertou o seu retorno ao Santos em 2014 por empréstimo, quando jogava pelo Milan. O atacante marcou seu gol número 100 pelo Santos, mas teve uma passagem sem muito sucesso. Conquistando apenas o Campeonato Paulista de 2015. O seu contrato terminou no meio de 2015 e o jogador preferiu não renovar com o Peixe.

O Menino da Vila tem 246 partidas pelo Santos e 109 gols marcados com a camisa do Alvinegro.