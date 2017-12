Após votação apertada, Marcelo Teixeira é eleito presidente do Conselho Deliberativo do Santos

Foto: Ivan Storti / Santos FC

Na noite desta segunda-feira (18), em uma das disputas mais acirradas da história do clube pelo cargo, a chapa "Santos Gigante", liderada por Marcelo Teixeira, venceu por 137 votos a 135 a chapa "Somos Todos Santos" de Otávio Alves Adegas.

O dirigente de 53 anos, que já esteve à frente do clube em duas oportunidades, de 1991 a 1993 e de 2000 a 2009, ocupará o segundo cargo mais importante do clube, sendo responsável por fiscalizar as ações da diretoria e propor mudanças no estatuto do clube, caso seja necessário.

Após o resultado da eleição, por conta da vitória da chapa ligada ao ex-presidente Modesto Roma Junior, o então mandatário santista, José Carlos Peres, se pronunciou, acalmando os que tentavam causar confusão durante o discurso de Teixeira:

"Peço união. Com ódio não vamos a lugar nenhum. Será muito difícil conseguirmos levantar esse clube de vez sem a união. O Santos é uma das três maiores marcas do mundo. Temos que ter postura"

Pelo próximo triênio, ao lado de Marcelo Teixeira, como presidente, o Conselho deliberativo santista será formado por Matheus Guimarães Cury, como primeiro vice-presidente, Luiz Simões Polaco Filho, como segundo vice-presidente, Daniel Nascimento Cury, como primeiro secretário, e Daniel Pereira Alves, como segundo secretário.