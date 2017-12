Gustavo Vieira é o novo diretor executivo de futebol do Santos

Google Plus

Foto: Reprodução/ Santos FC

Na manhã desta quarta-feira (20), José Carlos Peres fez o primeiro grande anúncio de sua gestão. Gustavo Vieira, ao assumir a função de diretor executivo de futebol, será responsável por cuidar do futebol do atual elenco, da chegada de reforços e intermediar a relação entre a diretoria e os jogadores do clube, nas categorias profissional, feminino e de base.

O dirigente já chega ao clube com tarefas importantes como tirar Jair Ventura de General Severiano e trazer para a Vila Belmiro, resolver a questão judicial entre Zeca e o Santos, negociar as vindas de Robinho e Gabriel Barbosa, trazer novos reforços com bom custo-benefício e manter peças importantes para o elenco em 2018.

Com duas passagens pelo São Paulo, o cartola chamou atenção do atual mandatário santista por conta de sua postura caracterizada por valorizar a base, fazer boas negociações a baixo custo, proteger o elenco da pressão e também cobrar firmemente por desempenho.

Gustavo vai ao Paraguai nesta quarta (20) para acompanhar o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América de 2018, torneio em que o Santos será cabeça de chave.