Em vídeo, Santos se despede e agradece Ricardo Oliveira: "Líder, artilheiro e ídolo"

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Na tarde desta quinta-feira (21), o Santos divulgou um vídeo se despedindo e agradecendo por tudo ao jogador Ricardo Oliveira, que não renovou com o Peixe e acertou com o Atlético-MG.

O camisa 9 recebeu uma proposta de renovação por mais uma temporada, mas o atacante recusou, ele queria um vínculo de mais dois anos, com aumento salarial. A diretoria santista negou o desejo do jogador.

Líder, artilheiro e ídolo. Dentro e fora de campo. Obrigado, Ricardo Oliveira! pic.twitter.com/xwmzKyNhUS — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 21 de dezembro de 2017

"Líder, artilheiro e ídolo. Dentro e fora de campo. Obrigado, Ricardo Oliveira", foi a mensagem que o Santos deixou em sua rede social para o atacante.

O atacante chegou ao Santos em janeiro de 2015, com contrato de produção. No mesmo, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 20 gols. Também sendo eleito para a seleção do campeonato. O jogador chegou a ir até para a Seleção Brasileira depois de oito anos.

Sendo líder dentro e fora de campo e com bons desempenhos nas quatros linhas, se tornou o capitão da equipe e referência técnica do elenco. Nessa temporada, o camisa 9 caiu de rendimento por problemas físicos.

Na sua última passagem, o centroavante marcou 71 gols em 140 jogos. Ricardo Oliveira foi bicampeão do Campeonato Paulista, em 2015 e 2016 pelo Santos.