Diretor executivo do Santos, Gustavo Vieira viaja para buscar contratação de Jair Ventura

A novela que envolve Santos e Botafogo, ganha mais um capítulo nesta sexa-feira (22). O Peixe enviou o seu executivo Gustavo Vieira ao Rio de Janeiro para se reunir com Jair Ventura e tentar convencer o treinador para fechar a negociação nesta sexta-feira.

Após o Botafogo propôs uma renovação contratual até 2020 e um aumento salarial para Jair, Gustavo viajou para uma reunião com o treinador, com uma proposta na casa dos R$ 400 mil, que mais do que dobre os vencimentos atuais do clube carioca.

Se o Santos acertar com Jair Ventura, o clube paulista terá de pagar a multa rescisória de cerca de R$ 800 mil ao Botafogo, o que o Peixe já se mostrou disposto a fazer para ter o técnico no comando em 2018.

Jair Ventura tem um carinho pelo Botafogo, mas está preocupado com a próxima temporada. Sem dinheiro e fora da Libertadores, o clube carioca não deve fazer grandes investimentos e ainda teve perca de peças importantes, como Roger, Victor Luis e Bruno Silva. O Santos acredita que a vaga na Libertadores pode pesar na hora da decisão do treinador.

Se Jair acertar com o Peixe, o auxiliar Emilio Faro e o preparador físico Ednilson Sena acompanham o treinador.

A diretoria do Peixe têm pressa para definir quem irá comandar o Santos na próxima temporada. A reapresentação dos jogadores acontece no dia 3 de janeiras, apenas duas semanas antes da estreia no Campeonato Paulista.