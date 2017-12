Jair Ventura deixa o Botafogo e assume o Santos

Foto: Reprodução/SSPress/Botafogo

Após conversa na tarde desta sexta-feira (22) com a diretoria do Botafogo, Jair Ventura informou que optou pela transferência ao Santos. O jovem técnico comandava a equipe alvinegra desde agosto de 2016, quando foi efetivado.

Jair Ventura, que é filho do ídolo botafoguense Jairzinho, chegou ao clube em 2008, quando atuou como preparador físico. Nos anos seguintes, atuou como assistente de técnicos como Ney Franco e Joel Santana, além de ter executado ótimo trabalho na equipe sub-20 do Botafogo.

O jovem técnico assumiu o Botafogo após a saída de Ricardo Gomes para o São Paulo. Seu trabalho no alvinegro em 2016 resultou na classificação da equipe para a Copa Libertadores da América de 2017 e lhe rendeu o título de técnico revelação do Brasileirão. No entanto, na segunda metade de 2017 houve desgaste no elenco e isso contribuiu para que o time não se classificasse para a principal competição no continente.

Jair Ventura assume o Santos que vinha sendo gerido por Elano Blumer. A recém eleita diretoria do Santos, encabeçada por José Carlos Peres, aposta no jovem técnico principalmente pelo seu histórico de bom relacionamento com as categorias de base. O técnico buscará pelo Peixe a quarta Libertadores da América do clube e terá a tarefa de montar um elenco forte para o próximo ano.