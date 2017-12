Em 2017, Santos teve sua melhor defesa na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro

(Foto: Getty Images)

Se no Campeonato Brasileiro 2017, o Santos não teve seu "DNA Ofensivo", podemos dizer que ele teve o "DNA Defensivo". O Peixe teve a segunda melhor defesa do campeonato e em 38 jogos, o Alvinegro sofreu apenas 32 gols, média menor de que um gol por partida e teve a segunda melhor defesa do campeonato. Esse foi o menor número de gols que o Santos sofreu na era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro.

A menor marca havia acontecido nos anos de 2016 e 2014, em que o Peixe sofreu 35 gols. No ano de 2016, o Santos terminou na vice-liderança do campeonato. Em 2014, o Alvinegro ficou na nona colocação. O ano de 2014 e 2017 têm em comum que, foram os piores Campeonato Brasileiro do ataque do Santos. Nos dois anos, o ataque do Peixe balançou as redes 42 vezes.

Muito desse grande campeonato se deve a Levir Culpi, quando chegou o treinador conseguiu arrumar a defesa do Santos. Fazendo um futebol mais defensivo, e jogando nos contra-ataques.

Mas o principal nome desse feito na defesa santista do Peixe, é Vanderlei. O atleta foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro 2017 e ganhou o prêmio de defesa mais difícil do campeonato. O goleiro foi o terceiro a fazer mais defesas no Brasileirão, foram 87 defesas.

O volante Alison foi outra peça fundamental para o sucesso da defesa do Alvinegro. O atleta foi o substituto ideal para a vaga de Thiago Maia, que foi vendido ao Lille. O volante teve 75 desarmes, o que mais desarmou na equipe e o 14° no Campeonato Brasileiro.

Confira a lista das melhores defesas do Santos na era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro