Santos não renova e Gabriel Gasparotto deixa o clube após nove anos

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Gabriel Gasparotto não continuará no Santos em 2018. O vínculo do goleiro com o Santos termina no próximo dia 31 de dezembro e não será renovado pelo Peixe. O jovem de 24 anos estava no clube há nove anos e era o jogador com mais tempo de casa no Alvinegro, entre todos as categorias, atrás apenas de Vladimir, Alison e Diego Cardoso.

Gasparotto foi campeão cinco vezes na base do Santos, incluindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2013. No mesmo ano, o goleiro chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-20 para o Torneio de Toulon.

"Aqui no Santos vivi intensamente cada momento, cada treino, cada jogo, cada competição. Cheguei no início de 2009, ainda menino, cheio de sonhos e inseguranças, para atuar em meu primeiro clube grande e pela primeira vez, longe de minha família. Aqui construí uma linda história, venci, perdi, cresci, fiz amigos. Por isso, gostaria de agradecer cada pessoa que me ajudou nesse meu processo de crescimento ao longo desses nove anos. E hoje, saio como homem, mais experiente e orgulhoso de toda essa trajetória. Me despeço desse clube maravilhoso e sigo atrás do mesmo sonho do mesmo menino que chegou à Vila Belmiro com apenas 15 anos", disse o goleiro.

Nos dois últimos anos, Gabriel atuou pela equipe B do Santos, e disputou a Copa Paulista. O goleiro também disputou o Brasileiro de Aspirantes, onde foi um dos destaques da equipe que chegou com 100% de aproveitamento até a final, em que foi vice-campeão.

O goleiro tem propostas e sondagens de clubes do Brasil e do exterior e nos próximos dias, deve definir o seu próximo destino. Além do Santos, o atleta defendeu o Capivariano e Ferroviária por empréstimo.