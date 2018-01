Copinha VAVEL: as grandes revelações do Santos na história da Copa São Paulo

(Foto: Getty Images)

O Santos é um dos principais clubes da copinha, o Alvinegro disputou cinco finais, sendo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em três oportunidades (1984, 2013 e 2014). Conheça as grandes revelações que vestiram a camisa do Peixe na copinha e viraram grandes jogadores no profissional.

Neymar Júnior

Neymar disputou a Copa São Paulo de Juniores com 15 anos, o atacante utilizava a camisa 21. Na competição, o Santos foi eliminado nas quartas de finais pelo Internacional nos pênaltis. O jovem atleta foi promovido ao profissional em 2009.

O atacante fez sua estreia no profissional no dia 7 de março de 2009, aos 17 anos. Seu primeiro gol foi contra o Mogi Mirim, no dia 15 de março. Neymar foi eleito revelação do Campeonato Paulista de 2009. Em 2010, o atacante marcou cinco gols em cinco clássicos, onde o Santos se consagrou campeão do Paulistão de 2010.

O jovem craque começou a se destacar para o mundo na Copa do Brasil de 2010, junto com Paulo Henrique Ganso, André e Robinho, que foram apelidados de "Meninos da Vila". Neymar foi destaque do Santos nas goleadas contra o Naviraiesnse por 10 a 0, e sobre o Guarani por 8 a 1. Na final do torneio, o Santos derrotou o Vitória e se sagrou campeão, Neymar fez um dos gols na final. O atacante foi o artilheiro da competição.

Ainda pelo Santos, Neymar foi campeão da Copa Libertadores da América em 2011, e seu ultimo título foi a Recopa Sul-Americana de 2012. O atacante se transferiu para o Barcelona em 2013, onde conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol, uma Champions League e um Mundial de Clubes.

O atacante é o principal jogador da Seleção Brasileira. Em 2013, Neymar levou o Brasil até o título da Copa das Confederações, e foi eleito o Bola de Ouro do torneio. No ano de 2016, o craque foi um dos destaques do Brasil que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas - o único título que faltava para o futebol brasileiro.

Em 2017, o PSG pagou a multa rescisória de 222 milhões de euros, e transformou Neymar no jogador mais caro de todos os tempos. O atleta recebeu a camisa 10 do Paris e foi apresentado diante de 40 mil pessoas.

Paulo Henrique Ganso

Paulo Henrique Ganso chegou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018 apontado como uma das grandes revelações do futebol brasileiro. O camisa 10 foi decepcionante na campanha do Santos, eliminado nas quartas de final. O meia já era observado por jornais italianos, que citavam o atleta como uma das possíveis grandes revelações.

Ganso foi promovido ao profissional no mesmo ano, onde estreou em 17 de fevereiro, contra o Rio Preto, pelo Paulistão de 2008. O meia só começou a se destacar em 2009, quando fez seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro.

Em 2010, Ganso foi campeão do Campeonato Paulista e Copa do Brasil, sendo eleito o craque da competição. O meia era considerado o melhora da sua posição do futebol brasileiro. Chegando à Seleção Brasileira, atuando com a camisa 10 na vitória sobre o Estados Unidos. Em jogo contra o Grêmio, Ganso sofreu uma entorse no joelho que ocasionou a ruptura do ligamento cruzado, e só pode voltar a jogar em 2011.

Após sete meses sem jogar, em 2011, Ganso voltou a atuar e foi campeão do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América. Um ano depois, o meia se transferiu ao São Paulo. Até o dia 16 de julho de 2016, onde foi para o Sevilla.

Hudson dos Santos

Hudson atuou com a camisa do Santos na Copa São Paulo de 2007. O volante subiu ao profissional junto com Ganso. Hudson ficou no Santos até 2010, mas nesse tempo esteve emprestado em outros três clubes.

Após se destacar no Botafogo-SP, o volante chegou ao São Paulo em 2014. Até o dia 22 de dezembro, onde foi emprestado ao Cruzeiro. Onde foi campeão da Copa do Brasil de 2017. Hudson é um dos nomes que podem chegar ao Santos, em 2018.

Alan Patrick

Alan Patrick jogou a copinha em 2009, e subiu ao profissional no mesmo ano. Com a camisa do Santos, o meia foi bicampeão paulista em 2010 e 2011, campeão da Copa do Brasil de 2010, e da Libertadores de 2011.

Alan Patrick teve passagens pelo Internacional, Palmeiras e Flamengo, por empréstimo do Shaktar Donetsk. O meia foi tricampeão do campeonato ucraniano.

Rafael Cabral

Goleiro do Santos na Copa São Paulo de 2009, Rafael subiu ao profissional em 2010. O goleiro teve boas atuações e ganhou a titularidade no gol do Santos, no meio do ano, se destacando no gol santista. O goleiro campeão da Copa Libertadores, foi transferido a Napoli em 2013, onde atua até hoje.

Felipe Anderson

Felipe Anderson foi vice-campeão da Copa São Paulo de 2010. O meia foi relacionado pela primeira vez aos profissionais no dia 2 de outubro de 2010. Felipe conquistou dois Campeonato Paulista, uma Copa Libertadores da América e uma Recopa Sul-Americana com a camisa do Santos.

Em 2013, o meia foi vendido à Lazio, onde foi campeão da Supercopa da Itália e atua até hoje.

Gustavo Henrique

Um dos destaques do Santos campeão na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013, Gustavo Henrique estreou no profissional no mesmo ano, no Campeonato Brasileiro de 2013. Com boas atuações, o zagueiro se tornou titular da equipe.

Em fevereiro de 2014, o zagueiro sofreu uma lesão no joelho direito, e ficou afastado por seis meses. Voltando a jogar apenas em outubro, mas ficando na reserva até o fim da temporada. Em 2016, Gustavo Henrique foi peça fundamental do Santos bicampeão do Paulistão. Em setembro, sofreu nova lesão.

Alison

Alison chegou a base do Santos com 11 anos de idade, e estreou em 2011. Na sua estreia, com dois minutos em campo, o volante sofreu uma lesão no joelho, e ficou de fora por seis meses. Ele voltou a treinar na base e jogou a Copa São Paulo de 2013.

Em 2014, o volante marcou seu primeiro gol como profissional, na vitória sobre o Palmeiras. No ano de 2017, ele foi emprestado ao Red Bull Brasil para a disputado Paulistão. Na saída de Thiago Maia, o volante se tornou titular no Campeonato Brasileiro e foi um dos destaques do time, sendo o que mais fez desarmes na equipe.

Thiago Maia

Thiago Maia atuou na Copa São Paulo de 2014, o volante fez sua estreia no profissional em outubro do mesmo ano. Em 2015, Thiago marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos, na goleada sobre o Avaí.

Thiago Maia foi titular da equipe no Brasileirão de 2015. Sendo vice-campeão da Copa do Brasil do mesmo ano. Em 2017, o volante foi transferido para o Lille, por cerca de R$ 50 milhões.

Lucas Veríssimo

Lucas Veríssimo jogou a Copa São Paulo de 2014, sendo promovido em janeiro de 2016. O zagueiro fez sua estreia no dia 30 de janeiro. Lucas foi titular da equipe ao lado de Gustavo Henrique durante jogos do Campeonato Paulista de 2016.

No ano de 2017, o zagueiro foi um dos destaques do Peixe. Terminando o ano como titular da equipe.

Outros atletas que disputaram a Copa São Paulo de Juniores pelo Santos e estão nos profissionais são Arthur Gomes, Daniel Guedes, Thiago Carleto e Emerson Palmieri.