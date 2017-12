Spartak Moscou envia proposta de R$ 32 milhões para o Santos por Lucas Veríssimo

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O Spartak Moscou, da Rússia, enviou uma proposta para o Santos nesta sexta-feira (29), de 8 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) por Lucas Veríssimo. O Santos detém 80% dos direitos econômicos do zagueiros, 10% são do próprio jogador e o outros 10% entre as empresas MGS Sport e AIRC Sports. A diretoria santista se agradou com a proposta.

O Santos vive uma crise financeira, precisando de empréstimo bancário para pagar o 13º salário aos funcionários. Com isso, o presidente eleito José Carlos Peres se agradou com a oferta, mas ainda vai analisar para decidir se vai vender ou não o zagueiro santista.

Destaque do Santos no ano, o zagueiro de apenas 22 anos tem contrato com o Santos até 2022. O clube percebeu o assédio dos europeus na última janela, e recentemente renovou o contrato do atleta.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Na última janela de transferências, Lucas Veríssimo foi procurado por Saint-Éttiene e Nantes, da França, e Stuttgart, da Alemanha. O ex-presidente Modesto Roma recusou as proposta e renovou o contrato.

O zagueiro foi titular absoluto do Santos no ano, e quem foi mais jogou com a camisa do Peixe em 2017, foram 59 atuações com a camisa do Alvinegro, e balançou as redes uma vez.