Roma sonda Matheus Guedes, que pode deixar o Santos

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

A Roma está interessada no jovem zagueiro do Santos, Matheus Guedes, para 2018. O clube italiano entrou em contato com os representantes do jovem zagueiro de apenas 18 anos e com a diretoria do Santos para informar sobre o interesse na contratação.

O Alvinegro quer liberar o jogador apenas com uma grande proposta da Roma, ou em um empréstimo com valor de compra fixado. A negociação deve ganhar forças a partir de janeiro, quando abre a janela internacional de transferências.

O zagueiro já foi meia e a tacante no começo da sua carreira, em Rondonópolis, no Mato Grosso. O atleta mudou de posição quando passou no teste do Santos, e os observadores disseram que, por sua altura, o jogador teria mais chances como zagueiro.

O jovem jogador recém-promovido aos profissionais do Santos, na reta final do Campeonato Brasileiro. Matheus Guedes é canhoto e chama a atenção pela sua estatura. O zagueiro também é muito técnico.

Matheus Guedes tem contrato com o Santos até março de 2019, com multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 191 milhões).