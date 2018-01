Santos x América-RN ao vivo online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS!!! Em cobrança de falta, Vitor Mendes desviou de cabeça para o fundo do gol.

23' O goleiro Ewerton vai ter que ser substituído. Caio vai entrar no lugar.

22' Goleiro do América-RN sendo atendido no gramado.

21' Tailson lançou Madalena, que ia ficar de frente com o goleiro, mas Ewerton chegou antes para afastar.

04' UUUH! A defesa do América-RN sai jogando errado, Giovane aproveita, rouba a bola e bate para o gol. Ewerton faz a defesa.

ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

FINAL DO PRIMEIRO TEMPO!

46' QUASE CONTRA! Em cruzamento de Vinicius, do Santos, Matheus do América, cabeceia para trás e a bola passa muito perto do gol de Ewerton.

Mais dois minutos de acréscimos!

43' UUUUUUUUH! Jadson, do América, bate a falta forte, a bola faz uma bela curva, mas Renan Pastre fez uma grande defesa.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Gabriel Calabres recebeu passe dentro da área, cruzou para trás e Tailson chegou batendo para o fundo do gol.

20' Guilherme Nunes, do Peixe, arriscou de fora da área. A bola passou por cima do gol.

18' QUASEEE SAI UM GOLAÇO! Calabres, do Santos, viu o goleiro Ewerton adiantado e arriscou de muito longe. O goleiro conseguiu se recuperar e fez uma linda defesa.

07' PRA LONGE DO GOL! Gabriel Calabres bate a falta, e a bola subiu demais. Sem sustos para o goleiro adversário.

04' QUASEEE! Vanvan fez grande jogada, aproveitou a escorregada da zaga santista, invadiu a área, mas escorregou na hora de bater.

COMEÇA A PARTIDA!

O Alvinegro é uma das equipes mais vitoriosas da competição, com três títulos, o último foi em 2014. O América-RN não venceu a competição nenhuma vez.

O Santos terá vários desfalques importantes, como: Rodrygo, Yuri Alberto, Lucas Lourenço e Victor Yan, do sub-17, e Matheus Guedes e Emerson Barbosa, do sub-20, que vão fazer a pré-temporada com o elenco profissional.

As duas equipes estão no Grupo 04, Novorizontino e Aliança-CE são as outras equipes do grupo.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Santos x América-RN, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A bola rola às 19h15 (de Brasília), em Novo Horizonte. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!