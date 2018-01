Jair Ventura é anunciado como novo técnico do Santos

(Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo)

Na manhã desta quarta-feira (3), o Santos anunciou a contratação de Jair Ventura como novo técnico da equipe para a temporada. Os detalhes que faltavam para o anúncio foram acertados e a apresentação do treinador será nesta quinta-feira, porém, os trabalhos já serão iniciados nesta quarta juntamente com a reapresentação da equipe para a preparação rumo ao Paulistão.

As negociações com Jair foram conduzidas pelo novo presidente do Santos, José Carlos Peres, que assumiu ontem o cargo, e o executivo de futebol Gustavo Vieira de Oliveira. A multa da rescisão com o Botafogo, que era um impasse, foi assinada na terça-feira, e Jair vai pagar do próprio bolso, de forma parcelada, levando em consideração a crise financeira que o Santos possui.

Junto com o auxiliar Emílio Faro e o preparador físico Ednilson Sena, Jair terá 14 dias para conseguir dar uma nova cara ao time santista antes da estreia do Campeonato Paulista contra o Linense, dia 17 de janeiro, em Lins.

Jair tem 38 anos e começou a trabalhar como auxiliar de preparação física, em 2008, no Botafogo (RJ). Em 2009 se tornou assistente técnico. Estreou como interino em 2010 e em 2016 foi efetivado como técnico da equipe carioca até o final de 2017, alcançando grandes resultados que chamou a atenção do time santista que fez inúmeros esforços para trazer o treinador para a Baixada.