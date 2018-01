Resultado Aliança-CE x Santos pela Copa SP de Futebol Júnior (0-3)

Google Plus

FINAL DE PARTIDA!

36' DEFESAÇA! Junior, do Aliança, arriscou de fora da área e o goleiro Renan fez uma grande defesa.

30' GOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Calabres dá um belo passe para Kaio, que livre da marcação, chutou no canto do gol de Daniel.

24' GOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Sebastian recebe na entrada da área, ajeita para a canhota e bate no contra-pé do goleiro Daniel.

16' QUASE SURPREENDEU! Tailson, do Peixe, cobra falta de longe direto no gol, a bola sobe muito, mas o goleiro Daniel agarrou junto com o travessão.

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

FINAL DO PRIMEIRO TEMPO!

20' GOOOOOOOL DO SANTOS! Gabriel Calabres, do Santos, dominou com grande categoria na área e chutou de pé esquerdo para abrir o placar.

01' NO TRAVESSÃO!!! Tailson, do Santos, quase fez um gol olímpico! Em cobrança de escanteio, o camisa 10 bateu cruzado e acertou o travessão do Aliança.

COMEÇA A PARTIDA!

O Alvinegro é uma das equipes mais vitoriosas da competição, com três títulos, o último foi em 2014. O Aliança-CE não venceu a competição nenhuma vez.

O Santos terá vários desfalques importantes, como: Rodrygo, Yuri Alberto, Lucas Lourenço e Victor Yan, do sub-17, e Matheus Guedes e Emerson Barbosa, do sub-20, que vão fazer a pré-temporada com o elenco profissional.

O Santos divide a liderança com o Novorizontino, as duas equipes tem três pontos. Já o Aliança-CE, está na lanterna junto com o América-RN, ainda sem pontuar.

As duas equipes estão no Grupo 04, Novorizontino e América-RN são as outras equipes do grupo.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Aliança-CE x Santos, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A bola rola às 19h15 (de Brasília), em Novo Horizonte. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!