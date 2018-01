Renato elogia Jair e quer retorno de Robinho ao Santos

(Foto: Divulgação/Santos FC)

O veterano Renato foi o escolhido para falar com a imprensa na reapresentação das férias do elenco do Santos, que aconteceu nesta quarta-feira (03), no CT Rei Pelé. O volante é o principal líder do elenco após a saída do atacante Ricardo Oliveira para o Atlético-MG.

Renato trabalhou com Jair Ventura, quando o volante jogava no Botafogo entre 2011 e 2014, o treinador era auxiliar técnico de Oswaldo de Oliveira. O volante elogiou o novo técnico do Alvinegro.

"Ainda não falei com ele. Trabalhei com o Jair como auxiliar com o Oswaldo, no Botafogo. É um cara tranquilo, tem um caráter dos grandes.", disse Renato

"O que o Jair fez com o Botafogo em 2017 foi algo que ninguém esperava. O elenco que ele montou, com as condições que o Botafogo tinha... Conseguiu chegar longe na Libertadores, fez um belo trabalho. Temos que reconhecer o trabalho que foi feito com as peças que tinham.", completou o volante.

O volante foi perguntado sobre Robinho, que pode ser um dos reforços do Santos. "Isso fica a cargo da diretoria. Eu particularmente adoro o Robinho, gostaria que voltasse, mas são coisas do futebol que aparecem. Se vier, será recebido de braços abertos. Quando joga aqui, tá em casa", respondeu.

Renato ainda falou sobre o Santos está sendo considerado a "quarta força" do futebol paulista. "O Santos não é a quarta força. Não existe quarta força. Vocês (imprensa) que criam isso.", concluiu