Por classificação antecipada no Grupo 4, Santos enfrenta Aliança-CE na Copinha

Após a boa estreia contra o América-RN com uma vitória por 3 a 0, o Santos enfrenta o Aliança-CE, nesta sexta-feira (05), em Novo Horizonte, às 19h15. O resultado fez com que o Alvinegro dividisse a primeira colocação do grupo 4 da competição junto com o Novorizontino.

Uma vitória contra o Aliança nesta sexta-feira (05) faz com que o Peixe consiga alcançar a classificação e além disso, também precisará torcer por uma vitória do time da casa, o Novorizontino ou um empate contra o América-RN.

Santos busca vitória para garantir classificação com antecedência

Após bela vitória por 3 a 0 sobre o América-RN, na terça-feira (2), o Santos pode garantir sua classificação nessa rodada. Se o Alvinegro vencer, e o Novorizontino também ganhar, as duas equipes se classificam.

O treinador do Peixe espera que a equipe esteja motivada para o confronto. “Quando enfrentamos equipes de menor expressão o jogo fica difícil pela entrega e motivação que o adversário tem por enfrentar o Santos FC. Então não podemos deixar que eles (adversários) estejam mais motivados que nosso time. Se conseguirmos igualar, ou até sermos superiores neste quesito, a parte nossa técnica vai sobressair naturalmente”, disse o comandante



Volante Guilherme Nunes na vitória por 3 a 0 sobre o América-RN (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC)

A provável escalação alvinegra deve ser composta por Renan Pastre; Vinícius Balieiro, Vitor Mendes, Kaique Rocha e Rhuan; Guilherme Nunes (capitão), Gabriel Calabres, Giovane e Tailson; Alexandre Tam e Walison Madalena comandados por Aarão Alves.

Aliança-CE espera surpreender para continuar vivo na competição

Se o Peixe estreou com uma boa vitória, o clube cearense não pode dizer o mesmo. Um dos três representantes do Ceará na Copa SP teve a estreia marcada por uma derrota por 3 a 0 contra o Novorizontino, na última terça-feira (2), no estádio Jorjão, também em Novo Horizonte, sede do Grupo 4.

O Aliança tentará buscar forças contra o Peixe para ainda se manter vivo na competição.

A provável escalação da equipe cearense deve contar com Daniel; Luan, Felipe Lima, Wesley e Murilo; Vitão, Celestino, Levi e Léo; Wellington e Junior (Vitinho) comandados por Totonho.

Arbitragem

A arbitragem ficará por conta de Douglas Marques das Flores, auxiliado por Márcio Dias dos Santos, Eduardo Augusto Borges e pelo quarto árbitro Cledson Gahio.