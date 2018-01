Por liderança isolada do Grupo 4, Santos encara Novorizontino pela Copinha

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos FC

Com classificação garantida para a próxima fase da competição, o Santos enfrenta nesta segunda-feira (08), às 21h, o também classificado Novorizontino. Os times se enfrentarão na última rodada da primeira fase, em confronto direto pela liderança da chave.

O Peixe e o Novorizontino esperam avançar na ponta do Grupo 4 para pegar o segundo colocado do Grupo 3, ainda indefinido entre Figueirense, América-PE, José Bonifácio e Mirassol.

Santos busca vencer para confirmar aproveitamento total na primeira fase da competição

Após duas vitórias de 3 a 0 sobre o América-RN e o Aliança-CE, a equipe comandada por Aarão Alves busca manter-se invicta na competição. Também sem perder na Copinha, o dono da casa e adversário também venceu os outros oponentes da chave, porém fica atrás do Peixe por ter marcado um gol a menos.

Acompanhando os jogos do adversário na chave, o treinador do Santos espera uma partida difícil mas confia na preparação dos atletas para a partida.

“Nossa expectativa é muito boa, tem tudo para ser um grande jogo. A equipe deles (Grêmio Novorizontino) é muito qualificada, mas a gente trabalhou muito forte na preparação e nos últimos jogos. Tenho certeza de que podemos sair com a vitória. Além da importância da liderança, a vitória aumenta nossa confiança para a segunda fase”, disse o promissor lateral Vinícius Balieiro.

Santos e Novorizontino anotaram os mesmos seis pontos, mas a equipe da casa está em desvantagem no saldo de gols. Concentrados para este desafio, os jogadores do Peixe demonstram confiança no fechamento da primeira fase.

"A equipe deles é boa. Temos que fazer o que fizemos nos outros jogos", disse o santista Gabriel Calabres, sobre o Novorizontino. "Manter a intensidade e a humildade. Tenho certeza de que vamos sair com mais uma vitória e nos classificar em primeiro", acrescentou.

O volante e também capitão é o único desfalque do Santos nesta rodada. O camisa 5 da equipe levou o segundo amarelo na vitória sobre o Aliança-CE e cumpre suspensão automática.

Com classificação garantida, Novorizontino quer surpreender o Alvinegro e garantir liderança

Na última rodada, Novorizontino venceu o América-RN por 2 a 0, e garantiu sua classificação para próxima fase na Copa São Paulo. Nesta segunda-feira (08), a equipe duela contra o Santos pela liderança.

O Tigre do Vale tem seis pontos, junto com o Santos. As equipes tem campanhas quase idênticas, o Alvinegro leva vantagem por ter marcado um gol a mais, e tem a vantagem de poder empatar no duelo.

O técnico William Sander espera por uma grande partida no Jorjão: "Será um clássico, contra uma equipe grande. Vamos seguir com nosso ritmo, executando o futebol que estamos fazendo durante toda essa temporada, e se tudo der certo, conseguir a classificação em primeiro lugar. Aproveito novamente para pedir que a torcida venha nos apoiar e nos fortalecer novamente. A presença de todos é muito importante para nossa equipe.“, finalizou.