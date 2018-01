Santos anuncia contratação de Eduardo Sasha

Foto: Divulgação/ Santos FC

O Santos anunciou na noite desta terça-feira (09) a contratação por empréstimo até Dezembro (com opção de compra ao término do vínculo), do atacante Eduardo Sasha, que jogava no Internacional.

O atacante, que já tinha tudo acertado com o Santos, chegou à Baixada Santista no último domingo e completou toda a bateria de exames na última segunda-feira (08), foi aprovado e participou de seu primeiro treinamento no Peixe na tarde desta terça, às 16h (de Brasília), no CT Rei Pelé.

(Foto: Divulgação Santos FC)

Antes de ir para o Santos, Sasha também foi alvo do Sport e Fluminense. O atleta, foi um pedido do técnico Jair Ventura para suprir a carência ataque Alvinegro, setor que mais preocupa devido à saída de Ricardo Oliveira ao Atlético-MG. Mesmo após o acerto com Sasha, o Santos segue em busca de mais reforços para o sistema ofensivo.

Na última temporada Sasha atuou em 28 jogos em com a camisa do Colorado e marcou apenas três gols. Em 2011, Eduardo Sasha foi promovido ao profissional, tendo uma passagem de duas temporadas pelo Goiás, por empréstimo. O atacante que estava completou 150 partidas no Inter e estava lá desde 2014.

Sasha é o segundo reforço do Santos para 2018. Antes, o clube havia contratado o lateral-esquerdo Romário, destaque do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado.