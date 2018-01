Santos x Mirassol AO VIVO online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

29' Gabriel Calabres, do Santos, cobra falta forte e a bola passa perto da trave.

22' SUBSTITUIÇÃO NO MIRASSOL

Saem: Rafael e Matheus

Entram: João Guilherme e Lucas Ceará

21' NA TRAVE. Bruno Moreira cortou, tirou do goleiro, mas a bola explodiu na trave do Mirassol.

20' DE NOVO RENAN. A falta é batida em cima do goleiro santista.

19' Lucas é marcado por Tailson e sofre a falta perto da área.

17' SUBSTITUIÇÕES NO SANTOS

Sai: Alexandre Tam e Wagner Leonardo

Entra: Bruno Moreira e Sandry

16' Rafael faz um lançamento pra Lucas, que domina, mas Renan chega e faz a defesa.

10' GOOOOOOOOOOOL DO MIRASSOL, Lucas empata a partida em Novo Horizonte.

7' Gabriel Calabres, do Santos, recebe por trás da zaga, mas em posição de impedimento.

7' Rafael, do Mirassol, cobra a falta em cima da barreira.

6' Talles, do Mirassol, recebe na entrada da área, finaliza mas sofre a falta.

4' DEFESAÇA DE RENAN. Guilherme, do Mirassol, recebe na grande área atrás da zaga, e chuta forte, para a defesa de Renan!

2' Douglas tabela com Juliano, do Mirassol, mas a zaga santista afasta.

1' Cartão Amarelo para Wagner Leonardo, do Santos

0' Começa o segundo tempo.

Substitução no Santos

Entra: Cleiton

Sai: Giovane

45+1' Fim de primeiro tempo no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Mirassol criou mais chances de gol, mas o Alvinegro respondeu com um gol.

45' Lucas tenta cruzar para Anderson, a bola passa pelo goleiro Renan, mas o zagueiro estava atento e tirou quase em cima da linha.

42' GOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS, Walison Madalena abre o placar em Novo Horizonte após uma bomba do meio da rua, sem possibilidades para o goleiro Matheus.

39' Após escanteio Ricelli cabeceia, mas a bola fica nas mãos do goleiro Renan.

38' Lucas no contra-ataque, ganha do adversário, ,e quando entra na área tenta tirar do goleiro Renan mas a bola apenas balança a rede pelo lado de fora. A melhor chance do Mirassol até agora.

35' Quase gol do Mirassol! Talles recebe dentro da área do Santos, mas bate em cima do zagueiro. Ele mesmo fica com o rebote, e chuta mais uma vez. Agora é Renan Pastre quem defende.

SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS

Entra: Sebastian

Sai: Vinícius Balieiro.

28' Bola cruzada na área do Mirassol desvia em Ricceli e passa pertinho gol. Quase contra.

27' Walison no contra-ataque fica livre mas Matheus deixa a área e da um chutão para frente.

26' Tailson arrisca de longe mas o goleiro do Mirassol só observa a bola sair, sem perigo.

23' Juliano cobra ótima falta e o goleiro Renan Pastre defende, com um soco para cima. Escanteio para o Mirassol.

22' Jogador do Mirassol é travado, com falta. Cartão amarelo para Vinicius do Santos.

21' Lucas Rodrigues, do Mirassil, finaliza na grande área mas é travado por Wagner Leonardo. Mirassol marca mais presença no ataque.

18' O Mirassol incomoda o Peixe.

17' Tales, do Mirassol chega bem na entrada da área, mas é travado na hora da finalização

11' Rafael tenta mais uma vez lançar a bola do lateral direto para a área do Santos mas a zaga afasta novamente.

9' Rafael, Mirassol chega pela esquerda, Anderson domina, mas zagueiro do Santos tira, é escanteio para o Mirassol.

7' Juliano, do Mirassool arrisca de fora da área mas a bola vai pela linha de fundo.

6' Alexandre Tam entra na área do Mirassol, mas finalmente a defesa tira a bola.

5' Tailson partiu pela esquerda do ataque do Santos, mas é desarmado pela zaga do Mirassol.

3' Lucas, do Mirassol chega em contra ataque mas é travado pelo zagueiro Kaique Rocha, lance normal, segue o jogo

0' Começa o jogo no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

“Observamos o Mirassol e sabemos o valor de sua equipe. É um time que joga mais na base da força e promete nos dar muito trabalho. Mas somos o Santos FC e vamos em busca da classificação. Pedi aos garotos que continuem com essa entrega em campo, sem baixar a guarda. Não será fácil, teremos uma partida “pegada”, mas estamos confiantes”, disse o comandante.

Depois do último treino antes desse confronto decisivo, nesta quinta-feira (10), em Novo Horizonte, o técnico Aarão Alves pediu que seu elenco mantenha a postura aguerrida diante deste tradicional adversário paulista

O Peixe venceu América-RN e Aliança-CE por 3 a 0 e o Grêmio Novo Horizontino por 3 a 1 e se tornou líder isolado do grupo 04. Já o Mirassol, segundo colocado do Grupo 03, estreou com derrota por 3 a 0 para o Figueirense, empatou em 0 a 0 com o José Bonifácio e garimpou a vaga ao golear o América-PE por 4 a 0 na última rodada.

Nesta quinta-feira (11), às 21 horas, o Santos enfrenta o Mirassol pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com 100% de aproveitamento em sua chave, o Alvinegro Praiano vai em busca da quarta vitória seguida em Novo Horizonte para seguir na caminhada rumo ao tetra da Copinha.Bola cruzada na área do Mirassol, ela desvia em Ricceli e passa pertinho gol. Quase contra.