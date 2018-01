Pela classificação para as oitavas, Santos e Figueirense se enfrentam na Copa São Paulo

Neste sábado, às 18h30, o Santos enfrenta o Figueirense no estádio Dr. Jorge Ismael Biassi, em Novo Horizonte, em partida válida pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Diferente da equipe paulista, que passou de fase vencendo o Mirassol nos pênaltis, após empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar, a equipe catarinense bateu o Novorizontino por 1 a 0. Na fase de grupos, o Peixe venceu o Tigre do Vale por 3 a 1, conseguindo assim a liderança do grupo 4.

O vencedor do confronto encara o ganhador da partida entre Criciúma e Atlético-PR, que também jogam no sábado (13), mas às 11h. Caso o Santos avance, continua a jogar no estádio Dr. Jorge Ismael Biassi, como fez em todos os jogos até então.

Confiantes, Meninos da Vila buscam a vitória contra o Furacão do estreito para seguir rumo ao sonho do tetracampeonato

Por conta de três vitórias confortáveis na fase de grupos, vencendo América-RN e Aliança-CE por 3 a 0 e Novorizontino por 3 a 1, e com a defesa de pênalti feita pelo goleiro Renan Pastre na ultima partida contra o Mirassol, o Santos chega confiante para o confronto contra o Figueirense.

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O arqueiro santista afirmou: "Apesar de termos jogadores jovens atrás, temos sido bem consistentes. Estes jogos provaram bastante a defesa, defendemos muito nas últimas duas partidas. Graças a Deus estamos conseguindo ter um sistema defensivo sólido, com bastante 'pegada' ali e conseguindo tomar menos gols possíveis."

Com campanha invicta e defesa pouco vazada, Figueirense segue vivo na busca pelo bicampeonato

Com três triunfos e um empate e apenas dois gols sofridos, o furacão do estreito, que não levanta a taça desde 2008, busca o segundo título na competição. Vindo de vitória magra contra o Novorizontino, o alvinegro catarinense acredita na classificação contra o alvinegro paulista.

Foto: Divulgação/Figueirense

Assim como na equipe santista, o goleiro do time de Santa Catarina, Vitor, foi um dos grandes responsáveis pela classificação do time para a terceira fase da competição. Após Ceará marcar pelo Figueira, o Tigre chegou com perigo algumas vezes ao gol do Furacão, mas parou no arqueiro, que chega confiante para a partida deste sábado (13).