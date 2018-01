Figueirense x Santos AO VIVO online pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior (1-2)

Google Plus

35' MUDANÇA NO PEIXE! Entra Giovane e Alexandre Tam, no lugar de Tailson e Madalena

34' MUDA O FIGUEIRENSE! Sai Guiga para a entrada de Michelon

27' Cartão amarelo para Guiga, por falta em Bruno Moreira

24' UUUUUUH! Sidney bate forte de fora da área, e Renan faz mais uma defesa salvando o Peixe

22' MUDOU! No Figueirense, entra Natan, sai Guilherme

Esse foi o primeiro gol de Jhonathan na Copa São Paulo de Futebol Júnior

21' GOOOOOL DO FIGUEIRENSE! De pênalti, Jhonathan diminui a partida

19' PÊNALTI PARA O FIGUEIRENSE! Jean é derrubado por Wagner Leonardo dentro da área e a arbitragem marca a penalidade

15' NA TRAVEEEEE! Wagner Leonardo bate colocado no canto do goleiro, a bola explode na trave do goleiro Vitor

10' MUDANÇA NO SANTOS! Sai Sebastian para a entrada de Vinicius Balieiro

05' UUUUUUUUH! Sidney arriscou de fora da área, e Renan espalma para fora

Segundo gol de Wagner Leonardo na competição, e segunda assistência de Tailson

03' GOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Tailson cobra escanteio da esquerda, e Wagner Leonardo sobe de cabeça para o fundo do gol

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Equipes já em campo para o inicio da segunda etapa. Santos segue o mesmo. Figueirense tem mudança: sai Domingos, entra Lucas

FINAL DA PRIMEIRA ETAPA

Foi o segundo gol de Sebastian no campeonato, e a quinta assistência de Calabres.

44' GOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Sebastian recebe de Calabres, dribla zagueiro com o corpo, e bate de esquerda para o fundo do gol

40' MUDANÇA NO FIGUEIRENSE! Sai Gabriel, entra Pedro Lucas

24' QUE PERIGO! Sidney bate falta, e Renan Preste tem que se esticar para salvar o Peixe

16' UUUUH! Walison Madalena recebe a bola dentro da área e bate, a bola passa na frente do gol de Vitor e vai para fora.

10' AMARELOU! Cartão amarelo para Thiago, do Figueirense

09' PRESSÃO DO FIGUEIRA! Equipe de Santa Catarina chega com perigo duas vezes

03' LONGE DO GOL! Sidney aproveitou a sobra e arriscou de fora da área, mas a bola subiu para longe do gol de Renan Pastre.

COMEÇA A PARTIDA!

Escalação do Figueirense: Vitor, Guiga, Barbosa, Jhonatan, Guilherme, Sidney, Jean, Gabriel, Ceará, Domingos e Guilherme.

Escalação do Santos: Renan Pastre; Tailson, Vitor Mendes, Kaique Rocha e Rhuan; Guilherme Nunes, Wagner Leonardo, Sebastian e Gabriel Calabres; Bruno Moreira e Walison Madalena

O Santos é uma das equipes mais vitoriosas da competição, com três títulos, o último foi em 2014. O Figueirense venceu apenas uma vez, na edição de 2008.

O Peixe terá vários desfalques importantes, como: Rodrygo, Yuri Alberto, Lucas Lourenço e Victor Yan, do sub-17, e Matheus Guedes e Emerson Barbosa, do sub-20, que vão fazer a pré-temporada com o elenco profissional.

O Figueirense também foi líder do seu grupo, o Grupo 03, que tinha como participantes o Mirassol, América-PE e José Bonifácio. Na segunda fase, o Figueira venceu o Novorizontino por 1 a 0.

O Santos se classificou como líder do Grupo 04, que tinha Novorizontino, Aliança-CE e América-RN. Na segunda fase, o Peixe se classificou nos pênaltis sobre o Mirassol.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Figueirense x Santos, válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em Novo Horizonte. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!