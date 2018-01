Artilheira do último Campeonato Brasileiro, argentina Sole Jaimes se despede do Santos

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/ Santos FC

Artilheira do último Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e campeã com o Santos, a atacante argentina Sole Jaimes anunciou em rede social que está deixando o clube com destino ao futebol chinês, mais especificamente para o Dalian Quanjian. A jogadora chegou ao Santos em 2015, após curta passagem por outro clube paulista, o São Paulo.

Aos 28 anos, notabilizada por ser uma centroavante de boa estatura, técnica e força, Sole conquistou rapidamente a torcida santista com seus gols, seu empenho e dedicação dentro de campo, além de seu carisma e principalmente por sua bela história de vida e superação

Durante sua passagem pelo clube da baixada santista a atleta marcou 47 gols em 66 partidas, sendo eleita melhor atacante do Campeonato Paulista 2016, no qual também foi artilheira, campeã brasileira em 2017 e eleita a melhor jogadora do torneio. Com impressionantes 18 gols em 19 jogos, a jogadora foi artilheira isolada da Serie A-1 do Campeonato Brasileiro Feminino.

A jogadora também é uma das esperanças da seleção da Argentina para a disputa do Campeonato Sul Americano desse ano, que será realizado no Chile entre os dias 4 e 22 de abril. Ao lado de Estefanía Banini, Yael Oviedo e Marianela Szymanowski, são as principais jogadoras do time argentino que buscará retornar a Copa do Mundo Feminina após 12 anos de ausência. Em sua última participação em mundiais, na China em 2007, as argentinas foram eliminadas ainda na primeira fase, com a pior campanha da competição, três derrotas em três partidas, além de 18 gols sofridos.

No Dalian Quanjian, a jogadora terá a compania de outras duas atacantes estrangeiras: a nigeriana Asisat Oshoala, ex-Liverpool e Arsenal, além da camaronesa Gaëlle Enganamouit, ex-Rosengard.

"Hoje um ciclo se encerra em minha vida, estou partindo para uma nova etapa, novos objetivos, e novos sonhos... Futebol é isso... mas um dia eu sei que voltarei para esse mesmo lugar onde eu me identifiquei e fui tão feliz. Gratidão é o que define essa instituição, por todo comprometimento e respeito que dão ao futebol feminino e as pessoas que nela trabalham com tanto afinco. Agradeço a Deus, minha família, toda comissão técnica, minhas companheiras de equipe, aos torcedores, a todos que de certa forma acreditaram no meu trabalho. Tenho orgulho de ter vestido essa camisa e ter deixado minha marca para história das Sereias da Vila. É com lágrimas nos olhos que deixo o meu muito obrigado e um até logo", escreveu a jogadora em sua rede social.