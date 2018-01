Mais eficiente, Santos bate Atlético-PR nas oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior 2018, Santos e Atlético-PR jogaram na tarde dessa segunda (15), no Estádio Doutor José Lancha Filho, em Franca-SP. O Furacão até foi melhor em boa parte do jogo, mas com gols de Gabriel Calabres e Walison Madalena, o Santos venceu por 2 a 0 e conseguiu a classificação.

Com a vitória, o Peixe agora foca suas atenções na continuidade da copinha, em que enfrentará o Internacional-RS, pelas quartas de final da competição. Já o Furacão sai com um boa campanha da competição, com a perspectiva de que alguns jogadores desse elenco podem ajudar na temporada do time profissional.

Furacão joga melhor, mas paga pela falta de eficiência

Logo no início da partida, o Atlético-PR demonstrou como seria sua postura dentro de campo, marcando a saída do Santos, para roubar a bola mais perto da área. Vitor Naum e Bruno Leite é que se destacavam nessa função. Em um dessas roubadas, a bola ficou com Bruno Leite pela direita que mandou bola à meia altura. A zaga do Santos tirou, mas a bola bateu na mão de um dos zagueiros. Jogadores do Furacão pediram pênalti, mas o árbitro nada marcou.

O Furacão continuava pressionando, principalmente porque começou a ter uma maior posse de bola na partida. As trocas de passe eram muitas vezes paradas com falta pelos defensores santistas. Responsável pelas bolas paradas, Julian colocou uma delas na área e Vitor Naum se esticou todo para mandar de cabeça na trave esquerda do goleiro Renan. A bola ficou rondando a área no rebote, mas ninguém conseguiu fazer o gol.

Mostrando pouca efetividade mesmo tendo o domínio de jogo, o Atlético-PR sofreu o castigo aos 39 da primeira etapa. Gabriel Calabres recebeu bola no meio, avançou e de muito longe, mandou um chute que parecia despretensioso. No meio do caminho, a bola quicou dentro da área e enganou o goleiro Juliano, abrindo o placar em Franca para o Peixe. Após o gol, Madalena ainda teve chance de ampliar, mas mandou por cima da trave.

Santos amplia e consegue a classificação

Na segunda etapa de jogo, o Atlético-PR voltou com a mesma postura do primeiro tempo, tentando pressionar o Santos de todas as maneiras, mas esbarrava nas boas defesas de Renan. O Peixe, sem conseguir chegar ao ataque, se defendia bem. Mas um lance na área santista novamente gerou polêmica. Bruno Leite arrancou até a área. Quando estava preparado pra bater, caiu na área pedindo pênalti. Mais uma vez o juiz não deu nada, para desespero do técnico Marcão.

Ao longo de toda a competição, o Santos sempre mostrou como característica a segurança na parte defensiva, mas com muita eficiência quando atacava. Essa foi a alternativa que o Peixe novamente usou para marcar o segundo gol. Tailson cobrou mal o escanteio, mas no bate-rebate na área, a bola sobrou para Walison Madalena, que de frente para o gol, não teve dificuldades par ampliar o placar.

No restante do jogo, o Furacão tentou buscar o empate, mais na base do desespero e cruzamentos na área, que pouco surtiam efeito para a meta do time alvinegro. Só em uma delas, Bruno Leite ganhou no alto para toda a zaga do Santos. Com Renan já batido, a bola passou rente a trave. Daí em diante, o Peixe conseguiu fazer o tempo passar, segurando a bola no meio e mantendo o placar até o fim.