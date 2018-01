Guia VAVEL do Campeonato Paulista 2018: Santos

(Foto: Getty Images)

Campeão paulista 22 vezes, o Santos busca diminuir a vantagem para o maior campeão do torneio - o Corinthians, 28 vezes. O Peixe se prepara para começar mais um Campeonato Paulista. O Alvinegro estreia na quarta-feira (17), contra o Linense, no estádio Gilbertão.

Desde 2010, o Santos venceu o campeonato cinco vezes, das oitos edições. O Alvinegro sempre entra forte no Paulistão. O clube que não ficava fora das semifinais desde 2008, ficou em 2017.

Expectativa

No comando de Jair Ventura, o Alvinegro vai tentar buscar seu vigésimo terceiro título do Campeonato Paulista, se isolando na vice-liderança de taças da competição. Jair terá o trabalho de conciliar o estadual com a fase de grupos da Taça Libertadores, que acontece ao mesmo tempo.

O Seu último título foi em 2016, quando o Santos bateu o surpreendente Audax, e se consagrou campeão paulista pela vigésima segunda vez.

Jogadores que se despediram do Santos no final da temporada

Os principais jogadores que se despediram do Santos no final do ano foram Lucas Lima e Ricardo Oliveira. O ex-camisa 10 do Alvinegro foi para o rival Palmeiras, onde vai atuar nas próximas temporadas. E o ídolo santista, Ricardo Oliveira, não renovou seu contrato e pegou as malas para jogar no Atlético-MG.



Outras possíveis saídas são de Cléber Reis, Lucas Veríssimo, Fabian Noguera e Vladimir Hernández. O zagueiro Cléber pode atuar na próxima temporada com a camisa do Vasco. Veríssimo tem proposta do Spartak Moscow, e o Santos analisa. Fora dos planos de Jair, Noguera e Hernández devem se despedir do Peixe.

Outros jogadores que se despediram: Kayke (Bahia), Matheus Ribeiro (Puebla), Matheus Oliveira (RB Brasil), Gabriel Gasparotto (Arouca) e George (Bahia).

Jogadores que chegaram ao Santos para a temporada de 2018

As únicas contratações do Santos até o momento são Romário e Eduardo Sasha. O lateral Romário, que estava no Ceará, foi anunciado ainda no ano passado, o lateral chegou para substituir Zeca. Eduardo Sasha chegou ao Peixe por empréstimo.



Sem dinheiro para contratação, o Santos subiu jogadores da base. Emerson, Robson Bambu, Matheus Guedes, Lucas Lourenço e Victor Yan agora fazem parte do elenco profissional.

O Alvinegro ainda negocia com Gabriel Barbosa, o qual o Peixe já reservou a camisa 10 para o Campeonato Paulista, mas ainda depende da liberação da Internazionale. Robinho, Régis e Zelarayán são outros nomes que estão na mesa do Alvinegro.

Campeonato Paulista 2017

Um dos motivos do ano do Santos ser tão fraco, foi a eliminação precoce no Campeonato Paulista. Equipe que não ficava fazia oitos anos fora das semifinais, foi eliminada pela Ponte Preta, logo nas quartas de final.

O Santos se classificou em primeiro no seu grupo, com o mesmo número de ponto que a Ponte Preta, segunda colocada. As equipes se enfrentaram nas quartas de final, com vitória da Ponte Preta no primeiro jogo por 1 a 0, e vitória do Santos na partida de volta no Pacaembu por 1 a 0, a partida foi para os pênaltis. Na decisão por pênaltis, David Braz, que havia marcado o gol da partida, perdeu o pênalti e o Santos foi derrotado por 5 a 4. Amargando a eliminação precoce e deixando para trás a chance do Tripaulista.