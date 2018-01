Jogo Linense x Santos AO VIVO online pelo Campeonato Paulista 2018

Google Plus

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos a primeira rodada do Paulistão 2018, e de cara um grande jogo entre Linense x Santos ao vivo. Fique conosco e acompanhe lance a lance desse jogo!

Para a estreia do campeonato paulista, o técnico Jair Ventura deverá levar a campo o seguinte time: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Romário; Alison, Renato e Vecchio; Bruno Henrique, Copete e Rodrigão.

A novidade ficou com Bruno Henrique, que herdou a camisa 11 e deixou a 27 com Eduardo Sasha. O outro reforço do Alvinegro, Romário, usará a 3.

As ausências de jogadores que chamaram atenção na lista, indica que não devem estar nos planos de Jair Ventura. Confira os nomes: Fabián Noguera, zagueiro que está na mira do Estudiantes; Vladimir Hernández, meia-atacante que quer voltar à Colômbia; Leandro Donizete, volante; Serginho, meia; Rafael Longuine, meia; Orinho, lateral-esquerdo; Yuri e Yan, ambos volantes.

A lista que o Santos divulgou, contém 29 atletas. Em fase de recuperação após lesão, Gustavo Henrique e Vitor Bueno serão os camisas 6 e 7.

Gabigol já pediu para vestir a camisa 10 caso retorne ao Peixe. O presidente José Carlos Peres falou que já tem acordo com o atleta mas resta definir um acordo com a Inter de Milão.

O Santos divulgou nesta segunda-feira (15) a numeração dos atletas que jogaram o Campeonato Paulista. O Alvinegro deixou a camisa 10 sem dono, o possível dono deve ser Gabriel Barbosa, que o sonho do Peixe é o retorno do atacante.

No ano passado, o Santos atropelou o LInense por um sonoro 6 a 2 na estréia da competição. O grande destaque foi o atacante Rodrigão autor de dois tentos.

“Temos a expectativa de fazer um bom jogo. Respeitamos a grandeza do Santos, mas jogamos em casa e precisamos impor nosso ritmo para tentar buscar um resultado positivo”, disse o treinador do elefante.

Tudo leva a crer que Moacir Junior aposte em um trio agudo formado por Berguinho, Kauê e Murilo, com Marcão, Bileu e Danielzinho no meio de campo.

No entanto, o técnico deu algumas pistas e garantiu que irá usufuir da boa base do time que vinha sendo utilizado durante a pré-temporada. A grande expectativa fica em torno de Thiago Humberto, que não deve deve jogar essa estreia.

Para a estreia do Campeonato Paulista, o técnico Moacir Júnior resolveu fazer mistério e não revelou o time que entrará em campo diante do Santos.

O Santos estreia no Campeonato paulista fora de casa, contra o Linense, em Lins, às 19:30h (horário de Brasília).