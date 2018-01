Por pedido de Jair, Santos cancela empréstimo de Cléber Reis ao Vasco

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Após as especulações sobre a negociação do zagueiro Cléber Reis com o Vasco, o técnico Jair Ventura pediu ao Santos pela permanência do atleta. O Alvinegro inscreveu o jogador no Campeonato Paulista, onde estreará nessa quarta-feira (17).

Há um ano da sua vinda ao clube negociado com o Hamburgo, da Alemanha, o zagueiro Cléber está sendo negociado com o time carioca Vasco. Sua trajetória pelo Peixe ficou marcado por problemas físicos, e em agosto ele foi emprestado ao Coritiba sendo titular em 14 jogos, marcando dois gols.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O técnico Jair Ventura diz contar com o jogador que está nos seus planos nessa temporada e pediu ao clube para que não houvesse a negociação. A comissão técnica do Santos observou o zagueiro e gostou do seu desempenho nos últimos treinos, podendo assim, dar um oportunidade para Cléber. O jogador está inscrito no Campeonato paulista e viajou com a equipe para Lins, onde estreia o campeonato, enfrentando o Linense. Cléber Reis será opção no banco de reservas.

O Santos estreia no Campeonato Paulista fora de casa, na quarta-feira (17), contra o Linense, em Lins, às 19h30 (horário de Brasília).